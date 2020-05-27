Trabzonspor'da test sonuçları negatif

Trabzonspor'da her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Bordomavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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