Trabzon’da pandemi sonrası başlayacak turizm sezonu değerlendirildi

Türkiye genelinde 1 Haziran tarihinde Korona virüs pandemi süreci sonrasında başlayacak olan turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ile Trabzon Valiliği’nde bir turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Sektör temsilcilerinin taleplerinin de dinlenildiği toplantıda, turizm sezonu öncesi yapılması gerekenler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizm sektörünün temsilcileri ile her zaman iletişim halinde olduklarını belirterek, ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Turizmde bölgesel perspektifi çok kıymetli bulduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Trabzon tarihi itibarıyla bölgenin lideri olmakla birlikte, bölgeye yön veren ve katkı yapan bir şehir. Turizmde şehirleri ayrıştırmadan, bölgesel perspektifle ve bölgesel kalkınma anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok insanın ne kadar uzun süre bölgemizde konaklayabileceği meselesi ile ilgilenmemizin daha doğru olacağına inanıyorum” dedi.

Turizmin ve turistin çeşitlendirilmesi çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Başkan Zorluoğlu “Trabzon’un da bölgenin de sadece Körfez turizmine bağlı kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla turizmi de turisti de çeşitlendirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir vizyonumuz var. Batılı turistlerin şehrimize daha çok gelmesi noktasında bir çalışma başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda UNESCO’nun dünya mirası geçici listesinde bulunan Sümela Manastırı’nın kalıcı listeye alınması noktasında şehir olarak çaba göstermeliyiz. Bu bir bilimsel ve kurumsal çalışmayı gerektiriyor. Mutlaka bu çalışmayı yapmalıyız. Ben Sümela’nın kalıcı miras listesine girecek özellikleri taşıdığı kanaatindeyim. Bunu başarabilirsek Batılı turistler anlamında önemli bir destinasyonu da kazanmış oluruz” diye konuştu.



“Sümela’da yeni model ortaya koyduk”

Sümela Manastırı’nın alan yönetimi konusunda yeni bir model ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu “Valimiz de Sümela ile özel olarak ilgileniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak taşıma dahil işin içerisine daha fazla girip, yolları ile ilgili de gereken yatırımlara başladık. Arzu ettiğimiz model küçük araçları hiçbir şekilde yukarıya bırakmamak, büyük araçlar zaten çıkamıyordu. Belli yerlerde büyük otoparklar yapmaya başladık. İnsanları bizim kuracağımız bir ulaşım sistemiyle Sümela’ya taşımayı amaçlıyoruz. Yine Sümela’ya çıkmadan vadide Büyükşehir’in tesisleri vardı. Orayı yıktık ve Büyükşehir Belediyesi olarak doğrudan bizim işleteceğimiz çok daha konforlu çok daha iyi bir tesis yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da epey mesafe katettik” şeklinde konuştu.



“Uzungöl’e 10 Milyon liralık proje hazırlıyoruz”

Bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl ile ilgili yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Zorluoğlu, “Uzungöl’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte çok güzel bir çalışma başlattık. Bozulan kaldırımlar, yollar, korkuluklar, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını kapsayan birinci etabın projesi tamamlandı. 2’inci etabın proje çalışması devam ediyor. Kısa süre içerisinde birinci etabın ihalesine çıkıyoruz. İki etap için bölgeye 10 milyon liralık ilave yatırım yapacağız. Bu maliyetin de yüzden 60’ından biraz daha fazlasını Çevre Şehircilik Bakanlığımız bize hibe kapsamında veriyor. Dolayısıyla Uzungöl’ün geçen sene altyapısını yapmıştık. Bu sene de üst yapısını gerçekleştireceğiz. 2021’de çok daha güzel bir Uzungöl olacak. Aynı zamanda gölün baş tarafındaki yeri de biz işleteceğiz. Oraya da Büyükşehir’in elinin mutlaka değmesi lazım” ifadelerini kullandı.



“Kızlar Manastırı yakında açılacak”

Restorasyonu tamamlanan önemli turizm destinasyonlarından Kızlar Manastırı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Korona virüs süreci olmasaydı Kızlar Manastırı’nı çoktan hizmete açmış olacaktık. Önümüzdeki haftalarda Büyükşehir Belediyesi olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle birlikte manastırımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Açılışı yaptığımızda Kızlar Manastırımız da önemli bir destinasyon merkezimiz olacak.”

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