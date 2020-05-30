1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" "Kurallar çok basit; Maske, mesafe ve hijyen; Bunu herkes uygulamalı" “Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" "Kurallar çok basit; Maske, mesafe ve hijyen; Bunu herkes uygulamalı" “Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak”

İHA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinin sadece bizde değil bütün dünyada başladığını vurgulayarak "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" dedi.

1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" "Kurallar çok basit; Maske, mesafe ve hijyen; Bunu herkes uygulamalı" “Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinin sadece bizde değil bütün dünyada başladığını vurgulayarak "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Korona virüste 1 Haziran’dan sonraki normalleşme süresinde vatandaşların dikkat etmesi gereken maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
Kuralların 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit olduğunun altını çizen Özlü, “Normalleşme süresi 1 Haziran’dan sonra hız kazandı. Herkeste bir endişe var salgın başa döner mi? Vaka sayılarımız artar mı diye. Endişe duymakta haklısınız. Endişe bizi tedbir almaya yöneltir. Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım. Aslında kural dediğimiz şey çok basit. 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit. Maske, mesafe ve hijyen. Bunu herkes uygulamalı. Sadece benim uygulamam yeterli değil. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Hepimiz birlikte bunları uygulamalıyız ki etkili olsun. Kendimiz uygulayacağız uygulamayan varsa nazikçe uyaracağız. Bunu uygulayan kişiler, müesseseler, kurumlar, işletmeler, mağazalar onları tercih edeceğiz. Uygulamayan, dikkate almayan, kurallara uymayan işletmelerden mal ve hizmet almamaya çalışacağız. Onları nazikçe uyaracağız. Bu işletmeler hakkında puanlamalar yapacağız ki bu şekilde toplumsal duyarlılık oluşsun. İyileşme sürecine hepimiz katkı sunalım” diye konuştu.

“Bu virüsle beraber yaşayacağız”
“Bu virüsle beraber yaşayacağız. Yoksa aylarca, yıllarca evde kalacak değiliz. Ama bunu yaparken virüse tekrar fırsat tanımayacağız” diyen Özlü, “Normalleşmek zorundayız. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu sadece biz değil bütün dünya yapmak zorunda. Zaten yapıyorlar. Bu normalleşme süreci sadece bizde değil bütün dünyada başladı. Çünkü bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak. Bu virüsle beraber yaşayacağız. Yoksa aylarca, yıllarca evde kalacak değiliz. Ama bunu yaparken virüse tekrar fırsat tanımayacağız. Salgını tekrar başlatmayacağız. Bu mümkün. Nasıl ki, ateşten yanarız diye ateşe kullanmayı bırakmıyoruz, sıcak birşeyi tutarken nasıl kalın bir eldiven veya maşa kullanıyoruz. Aynı şekilde virüse rağmen maske, mesafe ve hijyen ile korunarak her işimizi yapabiliriz. Bu kurallara uymak koşulu ile her türlü normal hayatımıza dönebiliriz. Endişe duymakta haklısınız ama bu endişe bizi tedbir almaya götürüyorsa faydalı bir görev yerine getirecektir. Normale hepimiz alışacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kantarcı: "Doğu Karadeniz'e Ortadoğu'dan ilk turist kafilesi 25 Haziran'da geliyor" Doğu Karadeniz TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı: "25 Haziran'da Bahreyn-Trabzon uçuşları haftada iki sefer olmak üzere başlayacak"
YEREL HABERLER Kantarcı: "Doğu Karadeniz'e Ortadoğu'dan ilk turist ...
İlginç taş bulan 'gök taşı' diye uzmanına koşuyor
YEREL HABERLER İlginç taş bulan 'gök taşı' diye uzmanına koşuyor
Trabzon’da pandemi sonrası başlayacak turizm sezonu değerlendirildi
YEREL HABERLER Trabzon’da pandemi sonrası başlayacak turizm sezonu ...
Trabzon'un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu Sudan alınan numuneler tetkik için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi
YEREL HABERLER Trabzon'un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ...
Trabzon’da 18 ilçede bin 264 noktada yaklaşık 2,5 ay sonra Cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Trabzon’da 18 ilçede bin 264 noktada yaklaşık 2,5 ay ...
Trabzon’da uyuşturucu çetesine şok baskın
YEREL HABERLER Trabzon’da uyuşturucu çetesine şok baskın
Trabzonlular 'gök taşı' aradı
YEREL HABERLER Trabzonlular 'gök taşı' aradı
Trabzon'da Cuma namazı kılınacak yerler belli oldu Trabzon’da 18 ilçede bin 264 noktada yaklaşık 2,5 ay sonra Cuma namazı kılınacak
YEREL HABERLER Trabzon'da Cuma namazı kılınacak yerler belli ...
Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!
YEREL HABERLER Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!
Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor
Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha ...
Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha ...
Trabzon 'Fatih’i bekliyor 29 Mayıs’ta İstanbul'dan Karadeniz seferi için hareket edecek olan Fatih Sondaj Gemisi'nin 1 Haziran günü Trabzon’da olması bekleniyor Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: "Sondaj gemimiz limanımızda 2-3 yıl kalabilir; Karadeniz’deki petrolün bulunmasına bağlı olarak bu süre daha da uzayabilir"
YEREL HABERLER Trabzon 'Fatih’i bekliyor 29 Mayıs’ta İstanbul'dan ...
Başkan Zorluoğlu Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Millet Bahçesi’nde incelemelerde ...
O anı arabaları ile giderken farkında olmadan böyle görüntülediler Göktaşının düşüşünü Trabzon’da arabaları ile Karadeniz Sahil Yolu’nda gezintiye çıkan gençler cep telefonu ile görüntüledi
YEREL HABERLER O anı arabaları ile giderken farkında olmadan böyle ...
Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
YEREL HABERLER Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X