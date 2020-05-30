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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini'nin opsiyon haklarını kullandık"

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyleyerek iki oyuncunun gelecek sezon bordomavili formayı giyeceğini belirtti.

Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini'nin opsiyon haklarını kullandık"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyleyerek iki oyuncunun gelecek sezon bordomavili formayı giyeceğini belirtti.
Bordomavili kulüp devre arasında transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibi Başacıkoğlu'nun iki yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı. Başacıkoğlu 202021 ve 202122 sezonlarında bordomavili forma giyecek.
Trabzonspor İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de opsiyon hakkı kullanarak 202021 sezon sonuna kadar uzattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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