Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini'nin opsiyon haklarını kullandık"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Seyedmajid Hosseini ile olan sözleşmelerinden doğan opsiyon haklarını kullandıklarını söyleyerek iki oyuncunun gelecek sezon bordomavili formayı giyeceğini belirtti.

Bordomavili kulüp devre arasında transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibi Başacıkoğlu'nun iki yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı. Başacıkoğlu 202021 ve 202122 sezonlarında bordomavili forma giyecek.

Trabzonspor İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de opsiyon hakkı kullanarak 202021 sezon sonuna kadar uzattı.

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