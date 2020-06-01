Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

DHA

Selay SAYKALTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE'de hava trafiği açısından en önemli havalimanları arasında yer alan Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda, İzmir'den yapılan sefer ile uçuşlar yeniden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan´da uçuşlara kapatılarak pisti bakıma alınan Trabzon Havalimanı'nda, pistte oluşan eğimler giderilerek zemin güçlendirildi. Pistte, asfalt söküm işlemlerinin ardından başlatılan yenileme ve bakım işlemleri tamamlanan Trabzon Havalimanı´nda bugün uçuşlar yeniden başladı. Trabzon Havalimanı´na ilk yolcular İzmir´den geldi. 1 ayı aşkın süredir...

Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

<br>Selay SAYKALTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE'de hava trafiği açısından en önemli havalimanları arasında yer alan Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda, İzmir'den yapılan sefer ile uçuşlar yeniden başladı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan´da uçuşlara kapatılarak pisti bakıma alınan Trabzon Havalimanı'nda, pistte oluşan eğimler giderilerek zemin güçlendirildi. Pistte, asfalt söküm işlemlerinin ardından başlatılan yenileme ve bakım işlemleri tamamlanan Trabzon Havalimanı´nda bugün uçuşlar yeniden başladı. Trabzon Havalimanı´na ilk yolcular İzmir´den geldi. 1 ayı aşkın süredir kapalı olan havalimanında gün içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplamda 10 sefer gerçekleştirilecek.<br>İzmir Adnan Menderes Havalimanı´ndan kalkış yapan 9270 sefer sayılı Sun Express´e ait yolcu uçağı, saat 11.55´te Trabzon Havalimanı´na iniş yaptı. İniş sırasında, pistin yan tarafında bekleyen itfaiye araçları, uçağı su takı ile karşıladı. Uçakta bulunan 65 yolcuyu inişleri sırasında Ortahisar Kaymakamı ve Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Tolga Toğan karşıladı. <br>İzmir´de yaşadığını ve çocuğuyla birlikte ailesini ziyaret etmek için Trabzon´a geldiğini söyleyen Hacer Aksak, ''Normalde ağustos ayında gelecektik. Uçuşlar açılınca erkene aldık. Sıkıldık ve memlekete geldik. Yolculuk gayet güzel ve keyifliydi. Sakin bir uçaktı, kalabalık değildi. Rahat geldik. Çok da mutluyuz. Artık bitsin, herkes her yere gitsin'' dedi.<br>Zekiye Ataman da güzel ve rahat bir yolculuk geçirdiklerini söyleyerek, ''Temiz ve dikkatlilerdi. Mesafe vardı. Virüs yüzünden evdeydik, çıkamadık. Yolculuk iyi oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır'' diye konuştu.<br>Manisa´da yaşadığını ve İzmir uçağıyla memleketi Bayburt´ta gitmek için Trabzon´a geldiğini söyleyen Numan Tayfur ise memleket özlemi gidermek için geldiğini söyledi.<br>TRABZON HAVALİMANI<br>Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak inişkalkış yapıyor.<br>UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI<br>AnkaraTrabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı, 'Zeynep' isimli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bölgeye çekilmişti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Tolga SAĞLAM<br>2020-06-01 14:51:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona sürecinde trafik kazaları sayısında ciddi düşüş
YEREL HABERLER Korona sürecinde trafik kazaları sayısında ciddi ...
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da (2)
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da (2)
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da
Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’da Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’da mehter marşları ve ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü ile karşılandı Trabzon açıklarına demirleyen gemi Perşembe günü limana giriş yapacak
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’da Fatih Sondaj Gemisi ...
Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar yetiştirenlere baskın
YEREL HABERLER Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar ...
Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması ...
Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da olacak
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da olacak
Fatih Sondaj Gemisi'nin yarın Trabzon'da olması bekleniyor Sondaj Gemisi üzerine kurulacak platform için kullanılacak 165 metre yüksekliğindeki vinç Trabzon Limanı'na 25 günde kuruldu Trabzon Limanında kurulan dev vinç, uçakların iniş kalkışını etkileyecek
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi'nin yarın Trabzon'da olması ...
Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de
YEREL HABERLER Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de
Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi, immün plazma bağışladı
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi, immün plazma ...
Kanser hastasının yol sorunu çözüldü Trabzon'da akülü arabası ile evinin önündeki çakıllı yolda gitmekte zorlanan kanser hastası şahsın talebini büyükşehir belediyesi anında yerine getirdi Akülü arabasında oturarak yapılan yol çalışmasını izledi
YEREL HABERLER Kanser hastasının yol sorunu çözüldü Trabzon'da akülü ...
Kedi yavrularına annelik yapıyor Trabzonda 'Mia' isimli köpek, öksüz kedi yavrularına anneleri gibi davranıyor
YEREL HABERLER Kedi yavrularına annelik yapıyor Trabzonda 'Mia' ...
Geçmişten günümüze Ayasofya Trabzon'da 85 yıl önce havadan çekilen fotoğrafta Ayasofya’nın etrafında az sayıda bina bulunurken, bugün ise bu görüntüsünden eser yok TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: "1935 yılındaki Ayasofya'ya göre günümüzdeki yapı yoğun yapılaşma ile birlikte bambaşka bir kentsel silueti yansıtıyor"
YEREL HABERLER Geçmişten günümüze Ayasofya Trabzon'da 85 yıl önce ...
Karadeniz, turizm sezonuna hazır
YEREL HABERLER Karadeniz, turizm sezonuna hazır
Karadeniz yaylalarını, ormangülü süsledi
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarını, ormangülü süsledi
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
Kazada yaralanan üniversiteli İlayda, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan üniversiteli İlayda, yaşama ...
Trabzonspor, Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bize uzun süre aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her futbolcumuz, başımızın tacıdır" Portekizli oyuncu Pereira: "Trabzonspor'da bu kadar uzun kalacağımı düşünmemiştim"
YEREL HABERLER Trabzonspor, Pereira'nın sözleşmesini ...
Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi
Ahmet Ağaoğlu: "Sosa ile bir sorunumuz yok"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Sosa ile bir sorunumuz yok"
Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini'nin opsiyon haklarını kullandık"
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini'nin opsiyon haklarını ...
Trabzonspor Peraira'nın sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Trabzonspor Peraira'nın sözleşmesini uzattı
1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım" "Kurallar çok basit; Maske, mesafe ve hijyen; Bunu herkes uygulamalı" “Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak”
YEREL HABERLER 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X