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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

DHA

Fatih TURANSelçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları 4 yıldır sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastır, normalleşme kapsamında sınırlı bölgeleri ile yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ziyaretçilerini ağırlıyor.  Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin...

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları 4 yıldır sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastır, normalleşme kapsamında sınırlı bölgeleri ile yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ziyaretçilerini ağırlıyor. <br>Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başladı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına mayıs ayında yeniden başlandı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. <br>ZİYARETE AÇILDI<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart´ta ziyaret girişine kapatılan Sümela Manastırı, normalleşme kapsamında yeniden ziyaretçilere açıldı. Manastıra gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülecek ziyaretçiler, maskesiz içeri alınmayacak. Ziyaretçilerin artık sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerine göre ağırlanacağı manastırı, ilk gün az sayıda kişi ziyaret etti.<br>VALİ VE BERABERİNDEKİ HEYET ÇALIŞMALARI İNCELEDİ<br>Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela Manastırı'nın da içerisinde yer aldığı Altındere Vadisi'nde incelemelerde bulundu, yapımı süren yol ve duvar inşaatının yanı sıra restorasyon çalışmalarını inceledi. İncelemelerin ardından heyet, manastırı ziyaret edip, içerisinde ve yamaçlarda yürütülen çelik ağ örme çalışmaları hakkında firma yetkilerinden bilgi aldı.<br>'DAĞCILAR KAYALARI ÇELİK AĞLARLA ÖRÜYOR'<br>Ziyaret ve incelemelerin ardından konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgede 25 dağcının çelik halatlarla çalışmaları sürdürdüğünü kaydederek, "Restorasyon ile ilgili 25 dağcı ekibimiz, çelik ağlarla çalışmalara devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte Sümela Manastırı da doğal olarak ziyaret açıldı. Tabi ki, bunun belli kuralları var. Girişte maske, mesafe, izolasyon ile ilgili kurallar olacak. Bölgede bir taraftan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ana kaya kilise ziyaret edilebilir durumda. Son çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki süreçte orada ziyarete açılmış olacak. Bu süreç ister istemez buradaki restorasyonu uzattı. Önümüzde devam eden kayaların, çelik ağlarla güvenlik altına alınması çalışması zannediyorum yıl sonuna kadar devam edecek" dedi. <br>'ZİYARETE AÇILDI AMA ANA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'<br>Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise transit gidecek araçlar için alternatif yol oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Sümela Manastırı ve onun içinde bulunduğu Altındere Vadisi, Trabzon ve Karadeniz´in önemli turizm destinasyonu. Burası bizim için çok kıymetli. Kıymetine mütenasip bir alan yönetimini ortaya koymak istiyoruz. Restorasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Karayollarımız ana yol için yol genişletme çalışması yapıyor. Bir taraftan biz büyükşehir belediyesi olarak, trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif bir pay-pas oluşturmaya çalışıyoruz. Transit gidecek olan araçlar için. Buradaki park çeşme keşini kaldırmak için aşağıdaki alanda park oluşturuyoruz. İnşallah tamamlandığında manastıra araçlarımızla bir ring sistemiyle de taşıma gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde arkadaşlarımız özveriyle çalıştı. İnşallah bir kaç ay içinde ana yol ve büyük şehrin otopark çalışması tamamlanacak. O zaman çok daha rahat ve nezih ortamda, buraya intikal sağlanmış olacak. Bu sezon burası açık ve ziyaretçilerini bekliyor. Büyük bölümüyle artık ziyarete açıldı, ama ana çalışma biraz daha sürecek" diye konuştu.<br>SÜMELA MANASTIRI<br>Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) <br>2020-06-02 09:25:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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