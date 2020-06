Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmen Recep Ali Düzenli’nin ölümü sonrası yakınları “Yılan sokmalarına karşı Trabzon’daki hastanelerde panzehir yoktu” iddiasında bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Karadeniz İş Okulu’nda İzci Lideri ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 41 yaşındaki Recep Ali Düzenli’ye 31 Mayıs günü baba ocağı Dernekpazarı ilçesi Gülen mahallesinde kendisine ait çay bahçesinde çay toplarken yılan ısırdı. Yılan ısırmasına alerjisi olan öğretmen Recep Ali Düzenli zaman kaybetmeden evine gitti. Yakınları tarafından hemen Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzenli'nin Of Devlet Hastanesinde kalbi durdu. Yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen öğretmen Düzenli, ambulansla sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası öğretmen Recep Ali Düzenli için bugün öğle namazı sonrasında Gülen mahallesindeki evinin bulunduğu sokak üzerinde sosyal mesafe kuralına göre cenaze namazı kılındı. Yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından Düzenli aynı yerde toprağa verildi.



“Panzeri Ordu’dan getirilmiş, Trabzon’da yokmuş”

Recep Ali Düzenli’nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulunan eniştesi Ahmet Kaya Düzenli “Abisiyle çay topluyordu. Topladıkları çayları aşağıya doğru indirirken yılan ısırdı. Tabi çayların altını görememiş. Burada ilk defa böyle bir vaka oldu. Biz 2 yılan olduğunu düşünüyoruz çünkü iki ayağını da ısırmış. Hocamız aynı zamanda alerjik bir hastaydı. Bunu bildiği için önlem almıştı ilaçları vardı. Arı ısırdığında bile alerjisi oluyordu. Yılan ısırdığı gibi ağabeyi direk eve çıkartıyor. Orada ilacı veriliyor. Fazla zaman kaybetmediği halde ‘galiba bana felç vuruyor’ demiş. Hemen ambulansı arıyorlar. Of Devlet Hastanesi’ne getirildi oraya indiğinde gözlerinde kızarıklık oluşmaya başlamış. Ağabeyine nefes alamadığı söyleyerek elini salladığını söylediler. Hastaneye giderken kalbi durmuş. Of Devlet Hastanesi’nden KTÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Bu gibi vakaların sonucunda en kısa 45 dakika içerisinde panzehiri verilmesi gerekiyormuş. Bu süreç uzadığı için panzehiri Ordu’da bulabilmişler. Oradan yola çıkan panzehir Giresun’dan alındı ama gelene kadar hocamız hayatını kaybetti” dedi.

50 yaşında olduğunu ve yörede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten Düzenli “Bu yılan sokmalarından sonra artık çevre hastanelerimizde bu tür vakalar için ne bulundurulması gerekiyorsa temin etmek gerekir” diye konuştu.



Panzehirler Ordu'da tutuluyor

Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu tür akrep, yılan ve benzeri ısırma ve sokma vakaları için bakanlık planlaması nedeniyle panzehirlerin Ordu ilinde tutulduğu, buradan ilgili bölge illerine sevk edildiği belirtildi. Hastanın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne Of'tan getirildiği andan itibaren 2 saat içinde panzehirin Ordu'dan Trabzon'a getirildiği ancak hastanın kalbinin durması nedeniyle kullanılamadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.