Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ölümünün ardından “Trabzon’daki hastanelerde panzehir yoktu” iddiası Yılan sokması sonucu hayatını kaybeden Öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı Ahmet Kaya Düzenli: “Bu tür vakalarda 45 dakika içinde panzehirin hastaya verilmesi gerekiyormuş ama yılan sokmalarına karşı Trabzon’daki hastanelerde panzehir bulunamamış” “En yakın Ordu ilinde bulunan panzehir Trabzon’a gelinceye kadar hastayı kaybettik”

İHA

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmen Recep Ali Düzenli'nin ölümü sonrası yakınları "Yılan sokmalarına karşı Trabzon'daki hastanelerde panzehir yoktu" iddiasında bulundu.

Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ölümünün ardından “Trabzon’daki hastanelerde panzehir yoktu” iddiası Yılan sokması sonucu hayatını kaybeden Öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı Ahmet Kaya Düzenli: “Bu tür vakalarda 45 dakika içinde panzehirin hastaya verilmesi gerekiyormuş ama yılan sokmalarına karşı Trabzon’daki hastanelerde panzehir bulunamamış” “En yakın Ordu ilinde bulunan panzehir Trabzon’a gelinceye kadar hastayı kaybettik”

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmen Recep Ali Düzenli’nin ölümü sonrası yakınları “Yılan sokmalarına karşı Trabzon’daki hastanelerde panzehir yoktu” iddiasında bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Karadeniz İş Okulu’nda İzci Lideri ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 41 yaşındaki Recep Ali Düzenli’ye 31 Mayıs günü baba ocağı Dernekpazarı ilçesi Gülen mahallesinde kendisine ait çay bahçesinde çay toplarken yılan ısırdı. Yılan ısırmasına alerjisi olan öğretmen Recep Ali Düzenli zaman kaybetmeden evine gitti. Yakınları tarafından hemen Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzenli'nin Of Devlet Hastanesinde kalbi durdu. Yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen öğretmen Düzenli, ambulansla sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 4 çocuk babası öğretmen Recep Ali Düzenli için bugün öğle namazı sonrasında Gülen mahallesindeki evinin bulunduğu sokak üzerinde sosyal mesafe kuralına göre cenaze namazı kılındı. Yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından Düzenli aynı yerde toprağa verildi.

“Panzeri Ordu’dan getirilmiş, Trabzon’da yokmuş”
Recep Ali Düzenli’nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulunan eniştesi Ahmet Kaya Düzenli “Abisiyle çay topluyordu. Topladıkları çayları aşağıya doğru indirirken yılan ısırdı. Tabi çayların altını görememiş. Burada ilk defa böyle bir vaka oldu. Biz 2 yılan olduğunu düşünüyoruz çünkü iki ayağını da ısırmış. Hocamız aynı zamanda alerjik bir hastaydı. Bunu bildiği için önlem almıştı ilaçları vardı. Arı ısırdığında bile alerjisi oluyordu. Yılan ısırdığı gibi ağabeyi direk eve çıkartıyor. Orada ilacı veriliyor. Fazla zaman kaybetmediği halde ‘galiba bana felç vuruyor’ demiş. Hemen ambulansı arıyorlar. Of Devlet Hastanesi’ne getirildi oraya indiğinde gözlerinde kızarıklık oluşmaya başlamış. Ağabeyine nefes alamadığı söyleyerek elini salladığını söylediler. Hastaneye giderken kalbi durmuş. Of Devlet Hastanesi’nden KTÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Bu gibi vakaların sonucunda en kısa 45 dakika içerisinde panzehiri verilmesi gerekiyormuş. Bu süreç uzadığı için panzehiri Ordu’da bulabilmişler. Oradan yola çıkan panzehir Giresun’dan alındı ama gelene kadar hocamız hayatını kaybetti” dedi.
50 yaşında olduğunu ve yörede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten Düzenli “Bu yılan sokmalarından sonra artık çevre hastanelerimizde bu tür vakalar için ne bulundurulması gerekiyorsa temin etmek gerekir” diye konuştu.

Panzehirler Ordu'da tutuluyor
Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu tür akrep, yılan ve benzeri ısırma ve sokma vakaları için bakanlık planlaması nedeniyle panzehirlerin Ordu ilinde tutulduğu, buradan ilgili bölge illerine sevk edildiği belirtildi. Hastanın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne Of'tan getirildiği andan itibaren 2 saat içinde panzehirin Ordu'dan Trabzon'a getirildiği ancak hastanın kalbinin durması nedeniyle kullanılamadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, hazırlılarına sabah antrenmanıyla devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, hazırlılarına sabah antrenmanıyla devam ...
Alexander Sörloth'dan ırkçılığa hayır mesaj
YEREL HABERLER Alexander Sörloth'dan ırkçılığa hayır mesaj
Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri, Trabzon Limanı'nda
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri, Trabzon Limanı'nda
Trabzonspor'a Sörloth müjdesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'a Sörloth müjdesi
Korana’ya rağmen Doğu Karadeniz ihracatı hız kesmedi
YEREL HABERLER Korana’ya rağmen Doğu Karadeniz ihracatı hız kesmedi
Abdulkadir Parmak: "İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak: "İki kulvarda da şampiyon olmak ...
Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteği
YEREL HABERLER Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme ...
Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti
Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yapılan çalışmaları yerinde incelediler
YEREL HABERLER Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yapılan ...
Korona virüs sürecinin ardından Trabzon Havalimanı'na uzun bir zaman sonra ilk tarifeli uçak seferi bugün gerçekleşti
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinin ardından Trabzon Havalimanı'na ...
Korona sürecinde trafik kazaları sayısında ciddi düşüş
YEREL HABERLER Korona sürecinde trafik kazaları sayısında ciddi ...
Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da (2)
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da (2)
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da
Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’da Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’da mehter marşları ve ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü ile karşılandı Trabzon açıklarına demirleyen gemi Perşembe günü limana giriş yapacak
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi Trabzon’da Fatih Sondaj Gemisi ...
Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar yetiştirenlere baskın
YEREL HABERLER Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar ...
Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması ...
Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da olacak
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da olacak
Fatih Sondaj Gemisi'nin yarın Trabzon'da olması bekleniyor Sondaj Gemisi üzerine kurulacak platform için kullanılacak 165 metre yüksekliğindeki vinç Trabzon Limanı'na 25 günde kuruldu Trabzon Limanında kurulan dev vinç, uçakların iniş kalkışını etkileyecek
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi'nin yarın Trabzon'da olması ...
Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de
YEREL HABERLER Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de
Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi, immün plazma bağışladı
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Covid-19'u yenen 104 kişi, immün plazma ...
Kanser hastasının yol sorunu çözüldü Trabzon'da akülü arabası ile evinin önündeki çakıllı yolda gitmekte zorlanan kanser hastası şahsın talebini büyükşehir belediyesi anında yerine getirdi Akülü arabasında oturarak yapılan yol çalışmasını izledi
YEREL HABERLER Kanser hastasının yol sorunu çözüldü Trabzon'da akülü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X