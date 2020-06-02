Trabzonspor, hazırlılarına sabah antrenmanıyla devam etti

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<br>TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 27´nci haftasında oynanacak Göztepe maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30´da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.<br>Bordo mavili takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA<br>2020-06-02 14:51:02<br>

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