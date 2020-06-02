Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını yaptı

<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor, günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 18.00´de yapılan antrenmanda dayanıklılık esaslı oyunlar oynandı.<br>Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Trabzonspor'un antrenmanlarından detaylar (ARŞİV)<br>Haber Kodu: 200602175DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-02 20:57:17<br>
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