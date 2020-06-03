Trabzonspor, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesini destekledi

Trabzonspor, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 20202021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.

Bordomavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 20202021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin yaşatılması, yalnızca Taşçıoğlu’na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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