Trabzon turizmi için telekonferans yöntemi ile bir araya geldiler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Trabzon turizmi ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve yapılmasını istedikleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile bir araya gelerek Trabzon’a ilişkin projeleri değerlendirdi.

Toplantının başında normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Bakan Ersoy, “Üç konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi hijyen. Bu konuda otellerimiz kesinlikle çok hijyenik olmalı. Hiçbir şikayet gelmemeli. İkincisi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli. Son olarak da personel eğitimi. Bunlar çok önemli. Biz Bakanlık olarak şu anda tüm ülkelerle yazışmalarımızı yaptık. Bu yazışmaların tamamına da Trabzon’u ekledik” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Trabzon’un Korona virüs durumu ile ilgili bilgi vererek sözlerine başlayan Başkan Zorluoğlu, “Bizler de Trabzon olarak Tüm Türkiye’de olduğu gibi normal hayata geçtik. Çok şükür birkaç gündür yeni vakamız yok. Hastanelerimizde de biri entübe olmak üzere 2 yoğun bakım hastamız var. Dolayısıyla şu an itibarıyla Trabzon çok iyi durumdadır. Tedbirleri elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Uzungöl’ün yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Trabzon’un en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu “Ben de pazar günü oradaydım. Turizm sektörünün talebi üzerine bölgede bir video çekimi yaptık. Şehir olarak sezona hazır olduğumuzu ve turistleri beklediğimizi belirten videomuzu, sektör temsilcileri çeşitli mecralarda paylaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle Uzungöl’de sonbaharda yapımına başlanacak toplam 12 milyon liralık üstyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Kullanımdan dolayı çok yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi çok eskiyen alanlar var. Büyükşehir olarak ayın 30’unda projenin ihalesini yapıyoruz. Uzungöl’e ayrı bir önem veriyoruz” diye konuştu.



Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi’nde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Valimiz ile birlikte Altındere Vadisi’nde incelemelerde bulunduk. Orada en büyük problemlerden biri trafik keşmekeşi. Yani insanlar kendi özel araçlarıyla yukarıya çıkıyorlar. Herkes her tarafa park ediyor ve içinden çıkılmaz bir hal meydana geliyor. Sümela ile alakalı Vali Bey ile planlama yaptık. Bölgede bulunan geniş alanları otopark olarak düzenledik. Hem büyük otobüsler için hem de küçük araçlar için park alanları oluşturduk. Ayrıca paralel bir yol alternatifimiz var. Dolayısıyla burada tek yön uygulama yapacak bir duruma geliyoruz. Aşağıda araçlar park edecek biz de Büyükşehir olarak ziyaretçilerimizi kendi araçlarımızla birlikte yukarıya çıkarmayı planlıyoruz. Yine Büyükşehir olarak sosyal tesislerin de yapımına da başladık. İncelemelerimizde Karayolları’nın yol ve manastırdaki restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini gördük” dedi.

Sümela Manastırı’nın UNESCO’nun dünya mirası kalıcı listesine alınmasının önemini her fırsatta dile getiren Başkan Zorluoğlu, bu yöndeki düşüncelerini Bakan Ersoy’a anlattı. Sümela’nın önümüzdeki yıllarda kalıcı listeye alınmasına yönelik bir çalışma başlatmak istediklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu “Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tecrübesine ihtiyacımız var. Beraber çalışalım, bize yön verin. Biz yerelde bu ekipleri oluşturalım ve tecrübenizden yararlanalım” ifadelerini kullandı.



Taleplerini sıraladı

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür merkezi olmayan neredeyse tek şehrin Trabzon olduğunu belirterek “Benim bildiğim başka bir şehir yok. Şu anda Trabzon’da tüm kültürel faaliyetler ve nikahlar dahil Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Maalesef orası artık bu yükü kaldırmıyor. Trabzon önemli bir kültür ve sanat şehri. Gerçekten yetişemiyoruz, yetiştiremiyoruz. O bakımdan ben direkt Kültür ve Turizm Bakanlığımız da yapsın demiyorum ama bildiğim kadarıyla yerel yönetimlerle yüzde 50 yüzde 50 bir iş birliği programınız var. Biz Büyükşehir olarak projesini hazırlayalım. Uygun görürseniz önümüzdeki yıl en azından bu iş birliğinden yararlanmak istiyoruz” dedi.

Trabzon’un yeni bir kütüphaneye ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Şu anda Atapark’ta bir tane kütüphanemiz var. Toplam 140 kişi kapasiteli ve fiziki durumu yetersiz. Trabzon’da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın şehrimizin büyüklüğüne uygun bir kütüphanesi yok. Tabi ki hemen yapılsın demiyoruz ama şehrimize yakışan bir kütüphanenin planlar arasına alınmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu’nun Sümela’nın dünya mirası kalıcı listeye alınması, kültür merkezi ve kütüphane taleplerini dikkatle dinleyen Bakan Ersoy “Sümela’nın kalıcı listeye alınma durumu biliyorsunuz yılda bir tane oluyor. Bu konuda Bakanlık olarak destek veririz. Çünkü Sümela’nın kazanma şansı var. Doğru bir dosya ile bunu yapabiliriz. Siz bu konuda çalışmanızı başlatın, 2022’ye yetiştirebilirsek buna Sümela’yı da ilave ederiz. Diğer konuya gelince sizler hem kültür merkezi hem de onun içerisinde kütüphaneyi de tasarlayan projenizi hazırlayın. Ben gerekli girişimleri yapacağım” ifadelerini kullandı.

