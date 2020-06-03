Bakıma muhtaç kişilere evlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakıma muhtaç kişilere evlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı

İHA

Yeni Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 80 gündür askıya alınan evde bakım hizmetleri Trabzon'da 1 Haziran itibariyle bakıma muhtaç kişilere tekrar hizmet verilmeye başladı.

Bakıma muhtaç kişilere evlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı

Yeni Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 80 gündür askıya alınan evde bakım hizmetleri Trabzon'da 1 Haziran itibariyle bakıma muhtaç kişilere tekrar hizmet verilmeye başladı.
Hasta, engelli ve bakıma muhtaç çok sayıda yaşlıya şefkat elini uzatan Ortahisar Belediyesi ekipleri maske, eldiven ve sosyal mesafe gibi virüsten korunma kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Hizmet alan vatandaşların her türlü talebiyle yakından ilgilenen ekipler yemek yapımı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Sosyal belediyecilik ilkesi gereği halihazırda 180 aile ile kişi bazında 313 vatandaşa günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilinde evde bakım hizmeti veriyoruz” dedi.
Belediyenin imkânları nispetinde evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısını daha da artıracaklarını kaydeden Başkan Genç, “Belediyemiz kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren her geçen yıl hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu doğrultuda her geçen yıl evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayımızı artırıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle empati yaparak bu hizmeti bakıma muhtaç vatandaşlarımıza götürüyoruz. Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor. Dolayısıyla evde bakım hizmeti talep eden vatandaş sayımız da bununla doğru orantılı olarak artıyor. Biz de şartları tutanları tespit ederek vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Şu anda 180 aile kişi bazında ise 313 kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz. Bunu bir lütuf olarak değil, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza karşı bir görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle hem personelin hem de bakıma muhtaç vatandaşların zarar görmemesi için azami derecede temizlik kurallarına uyulduğunu kaydeden Başkan Genç, “Yeni tip Korona virüs nedeniyle evde bakım hizmeti veren personelimiz temizlik ve hijyen şartlarına ciddiyetle riayet ediyor. Bu konuda oldukça hassas hareket ediyorlar. Çünkü hem personelimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı her şeyden çok önemli. Personellerimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bize yeter” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Başkaya: "Kırsal alanlara doğru yerleşimler, insanlarla yılanların karşılaşma ihtimalini artırdı" KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Dünyada 3 bin 600 civarındaki yılan türünden, yaklaşık 375 adedi, yani yaklaşık yüzde 10’u zehirli olarak bilinmektedir; Ülkemizde ise bilinen yılan türü sayısı ise 55 adettir” “Özellikle ilkbahar aylarında, hem yılanların, hem de insanların kırsal alanlardaki faaliyetlerinde ciddi bir artış yaşanmaktadır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Başkaya: "Kırsal alanlara doğru ...
Trabzon turizmi için telekonferans yöntemi ile bir araya geldiler
YEREL HABERLER Trabzon turizmi için telekonferans yöntemi ile bir ...
Araçları doludan korumak için karton ve battaniyeli önlem
YEREL HABERLER Araçları doludan korumak için karton ve battaniyeli ...
Trabzon’a fındık büyüklüğünde dolu yağdı Yörede uzun bir süre ilk kez bu kadar yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti Trabzonlular dolu yağışından araçlarını korumak için çaba gösterdi
YEREL HABERLER Trabzon’a fındık büyüklüğünde dolu yağdı Yörede uzun ...
Erce Kardeşler: "Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz"
YEREL HABERLER Erce Kardeşler: "Şampiyonluğun en büyük favorisi ...
Trabzonspor'da hedef ligde ve kupadaki deplasman maçlarını kayıpsız geçmek
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef ligde ve kupadaki deplasman ...
Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Korona virüs salgını sonrasında normalleşme ile birlikte biz hazırlıklarımızı yaptık; ziyaretçilerimizi bekliyoruz"
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini ...
Trabzonspor, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesini destekledi
YEREL HABERLER Trabzonspor, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil ...
Trabzon'daki çay fabrikalarına enerji indirimi sağlanacak
YEREL HABERLER Trabzon'daki çay fabrikalarına enerji indirimi ...
Opr. Dr. Yusuf Aşık Özel İmperial Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Opr. Dr. Yusuf Aşık Özel İmperial Hastanesi’nde
Karadeniz'de yılan tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de yılan tehlikesi
Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını yaptı
Trabzonspor, hazırlılarına sabah antrenmanıyla devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, hazırlılarına sabah antrenmanıyla devam ...
Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ölümünün ardından “Trabzon’daki hastanelerde panzehir yoktu” iddiası Yılan sokması sonucu hayatını kaybeden Öğretmen Recep Ali Düzenli bugün son yolculuğuna uğurlandı Ahmet Kaya Düzenli: “Bu tür vakalarda 45 dakika içinde panzehirin hastaya verilmesi gerekiyormuş ama yılan sokmalarına karşı Trabzon’daki hastanelerde panzehir bulunamamış” “En yakın Ordu ilinde bulunan panzehir Trabzon’a gelinceye kadar hastayı kaybettik”
YEREL HABERLER Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ...
Alexander Sörloth'dan ırkçılığa hayır mesaj
YEREL HABERLER Alexander Sörloth'dan ırkçılığa hayır mesaj
Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri, Trabzon Limanı'nda
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri, Trabzon Limanı'nda
Trabzonspor'a Sörloth müjdesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'a Sörloth müjdesi
Korana’ya rağmen Doğu Karadeniz ihracatı hız kesmedi
YEREL HABERLER Korana’ya rağmen Doğu Karadeniz ihracatı hız kesmedi
Abdulkadir Parmak: "İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak: "İki kulvarda da şampiyon olmak ...
Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteği
YEREL HABERLER Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme ...
Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı
Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti
Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yapılan çalışmaları yerinde incelediler
YEREL HABERLER Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yapılan ...
Korona virüs sürecinin ardından Trabzon Havalimanı'na uzun bir zaman sonra ilk tarifeli uçak seferi bugün gerçekleşti
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinin ardından Trabzon Havalimanı'na ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X