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Ahmet Ağaoğlu'nda genç oyuncuya ziyaret

DHA

TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımda omuzundan ameliyat olan genç oyuncu Kaan Moradaoğlu´nu ziyaret etti. Genç oyuncuya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaan tüm gençlerimiz gibi değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem okulunda, hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon 2020-06-03 15:54:42

Ahmet Ağaoğlu'nda genç oyuncuya ziyaret

<br>TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımda omuzundan ameliyat olan genç oyuncu Kaan Moradaoğlu´nu ziyaret etti.<br>Genç oyuncuya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaan tüm gençlerimiz gibi değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem okulunda, hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-03 15:54:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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