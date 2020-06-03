Trabzon Emniyeti'nden muska çetesine operasyon Parayla muska yazan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda muska ile birlikte tarihe eser ele geçirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde parayla muska yazarak insanları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında çok sayıda muska ile tarihe eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, parayla muska yazarak insanların dolandırıldığı ihbarını değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muska yazmak için bulundurduğu 5 adet ceylan derisi, 3 adet tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin, muska tarife fiyat listesi ele geçirildi. Aynı adreslerde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet tunç döküm heykel, 1 adet büyük tunç heykel, 2 adet tunç plaka, 1 adet üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.