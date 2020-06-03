Trabzon'da muska operasyonu: 2 gözaltı

<br>Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) -TRABZON'da, vatandaşları muska yazma yalanıyla dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda, çok sayıda tarihi eser, silah ve muska yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında muska yazmakta kullanıldığı saptanan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ile fiyat çizelgesinin yer aldığı liste ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabanca bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-06-03 18:09:57<br>

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