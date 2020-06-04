Dünkü dolu yağışı korkutmuştu ancak rahatlatan açıklama yetkililerden geldi

Trabzon’da dün aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası tarım arazileri ve özellikle fındık bahçelerinde korkulan zarara yol açmadığı belirtildi.

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, dünkü dolu yağışının büyük ölçekli üretim olmayan bağ bahçelerdeki sebzelere az da olsa zarar verdiğini ancak ciddi yönde herhangi bir zarar ziyanın olmadığını bildirdi. İl genelinde konuyla ilgili kendilerine herhangi bir zarar ihbarı gelmediğini belirten yetkililer, sahil kesiminde az sayıdaki bahçede ufak çaplı zararların olduğunu ancak bunların korkulacak derecede olmadığını ifade ettiler.

Öte yandan çevre illerde de sadece Giresun'da 2 zarar ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

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