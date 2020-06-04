Uzman çavuş, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

<br>AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hamza A. (23), evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Hamza A.'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. <br>Akçaabat Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Hamza A., sabah saatlerinde göreve gelmeyince kendisini arayıp ulaşamayan silah arkadaşları, evine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca arkadaşları, çilingirin kapıyı açmasıyla eve girdi. Hamza A. evde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Arkadaşlarının yaptığı kontrolde, Hamza A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Hamza A.'nın cansız bedeninin yanında tabanca bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Hamza A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Uzman Çavuş Hamza A.'nın cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası memleketi Afyonkarahisar'a gönderileceği bildirildi.<br>İntihar ettiği değerlendirilen Hamza A.'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat TRABZON,(DHA)<br>2020-06-04 17:57:19<br>

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