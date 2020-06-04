Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.<br>Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-04 21:06:15<br>
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