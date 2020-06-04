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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimoğlu Trabzon FK, sağlık kontrolünden geçti

İHA

Hekimoğlu Trabzon FK, sağlık kontrolünden geçti

Hekimoğlu Trabzon FK, teknik heyeti ve futbolcuları sağlık kontrolünden geçti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon FK, önümüzdeki günlerde başlayacak olan lig hazırlıkları öncesi Özel İmperial Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolünden geçti.
Hekimoğlu Trabzon FK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından bugün teknik ekip ve çalışanlarımızın muayeneleri yapılmıştır. Sporcularımızın yapılan detaylı tetkikleri sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Kulüp yardımcı antrenörümüz ve masörümüzün test sonuçları Covid19 şüphesiyle yakından incelemeye alınmış olup, test sonuçları beklenmektedir. Kulüp sağlık kurulumuz pandemi sürecini yakından takip etmektedir.
Sporcu, teknik heyet ve personelimizin muayeneleri hastanede yapıldıktan sonra tesislere girişleri sağlanmıştır. Tesislerimizde her türlü temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmış olup, gerekli medical ürünler temin edilerek, olası aksiliklere karşı üst düzey önlemler alınmıştır. Kulübümüz pandemi süreci başladığından bu yana büyük bir disiplin ve hassasiyet içerisinde süreci yönetmiş olup, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonraki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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