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Fatih Sondaj Gemisi´ne tur düzenleniyor

DHA

Fatih TURANTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'ni yakından görmek isteyenler için turlar düzenlenmeye başlandı. Karadeniz açıklarında demirleyen gemiyi tur sayesinde yakından görenler, selam veriyor, cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor. Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak üzere 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Geminin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü....

Fatih Sondaj Gemisi´ne tur düzenleniyor

<br>Fatih TURANTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'ni yakından görmek isteyenler için turlar düzenlenmeye başlandı. Karadeniz açıklarında demirleyen gemiyi tur sayesinde yakından görenler, selam veriyor, cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor.<br>Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak üzere 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Geminin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Gemi, 1 Haziran'da Trabzon´a ulaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, römorkörlerle açıldıkları denizde Türk bayraklarını sallayarak, gemiyi karşıladı. Trabzon Liman Başkanlığı´na ait gemiler siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Karadeniz açıklarında demirleyen sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı´na yanaşacak. <br>KULELER DE LİMANA ULAŞTI<br>İlk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak geminin, daha önce sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Sökülü platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na demir attı. Platformların, kaynak söküm işleminde sona gelinirken, limana yanaşacak Fatih Sondaj Gemisi'ne özel vinçle monte işlemine başlanacak.<br>İLGİ ODAĞI OLDU<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında uğurladığı Fatih Sondaj Gemisi, beklediği Trabzon sahili açıklarında, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Kimi vatandaşlar ise kentin pek çok noktasından görülen ay yıldızlı gemiyi, cep telefonlarıyla görüntüleyip, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kent sakinleri; sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de faaliyetine başlayacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek, olumlu netice alınması temennisinde bulunuyor.<br>FATİH'E ÖZEL TUR<br>Trabzon açıklarında bekleyişini sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'ni yakından görmek isteyenler için de özel tur düzenlenmeye başlandı. Vatandaşlar katıldıkları turla, açıldıkları denizde Fatih'i yakında görme fırsatı buldu. Duygusal anların yaşandığı turda, gemiye yanaşan vatandaşlar sondaj gemisi mürettebatını el sallayarak, selamladı. Gemideki yetkililer de el sallayarak, turdakilere karşılık verdi. Hoparlörlerden Mehter Marşı çalınan tur gemisinde vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayda alıyor. <br>Tur işletmecisi Halil İbrahim Demirtaş, çok gururlu olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'dan uğurlayıp Trabzon'a emanet etmiş olduğu Fatih Sondaj Gemisi'ni ilk gün büyük bir coşkuyla karşıladık. Tur güzergahımızda olan Fatih Sondaj Gemimizi, vatandaşlarımızın daha fazla yakından görmesi ve o duyguyu onların da yaşaması için bugünkü turumuzu ücretsiz olarak düzenledik. Yoğun bir ilgi oldu. Herkes bu anları fotoğraflıyor, kimisi de hüzünlenip, ağlıyor. Çok duygulandım, çok gururluyuz. Gemimiz burada olduğu sürece turlarımız sürecek. İnşallah sondaj faaliyetlerinden olumlu neticeler alınır" dedi.<br>'YANINA GELİNCE DUYGULANDIK'<br>Turdaki kafileye katılan AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de tarihi anlara tanıklık ettiklerini anlatarak, "Trabzon için tarihi bir an. Ziyaret ettik, duygulandık. Kıyıdan gördüğümüzde de etkilendik ama Fatih Sondaj Gemisi'nin yanına ulaşınca bambaşka bir duyguyla karşılaştık. Dev bir gemi; bölgede sondaj çalışmaları olacak. İnşallah bu çalışmalarda petrol buluruz. Gurur verici bir gün" diye konuştu.<br>'ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ'<br>Mahmut Çavuş da ülkesiyle gurur duyduğunu kaydederek, "Fatih Sondaj Gemimize 'hoş geldiniz' diyoruz. 'Biz bize yeteriz' sözünün hakkını vererek, egemenliğimizin haklarını sonuna kadar savunan devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Allah sondajlarında yar ve yardımcısı olsun. Ülkemizle gurur duyuyoruz. İnsanın manevi duyguları hele ki mehteranla gemiyi incelerken, çok övünç duyuyorsunuz" ifadelerinde bulundu.<br>Öte yandan turda yer alan kent sakinleri ise, çok heyecanlandıklarını dile getirerek, sondaj çalışmalarından olumlu netice alınması temennisinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM<br>2020-06-05 09:07:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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