Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Hükümet vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladı ama fırsatçılar buna izin vermiyor" "Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor ancak düşen faizlere rağmen maalesef fiyatlar yukarıya çıkıyor”

Hükümet'in Korona virüs salgını sonrasında emlak piyasasını canlandırmak için birinci el ve ikinci el konutlara yönelik uygun faizli kredi kampanyası başlatmasının ardından düşen konut faizlerine rağmen artan konut fiyatları tepkilere neden oluyor.

Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Hükümet'in vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladığını ama konut fiyatlarını 50100 bin TL zamlayan fırsatçıların buna izin vermediğini söyledi.

Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girmesinin ardından bazı fırsatçılar ev fiyatlarını yukarı çekmesi hem konut alacak olanları hem de emlakçıları isyan ettirdi.

Konut kredilerinin faiz oranları 1 yıl geri ödemesiz el değişmemiş sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 olarak açıklandı. Üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir de sıfır konut alımları için kredi limiti 750 bin TL olarak belirlenirken, diğer illerde bu limit 500 bin TL olarak belirlendi. 750 bin TL ye kadar alınacak olan konutlarda yüzde 10'a indirilen peşinat ödemeleri 1 yıl sonradan başlayacak kredi taksit ödemeleri ile ana faiz ödemelerinde ciddi anlamda avantajlı dönem yaşanması bekleniyor.

Ekonomik anlamda zor durumda olan, gerçekten konut almak için destek ihtiyacı duyan vatandaşlar için özel yapılmış konut kredi faiz oranlarındaki indirim konut almak isteyen vatandaşlar nezdinde olumlu karşılık buldu. 180 aya yayılarak ve ilk bir yıl ödemesiz konut almak isteyen tüketiciler büyük ölçüde konut alımına rağbet gösterdi. Ancak düşen kredi faiz oranlarına rağmen artan konut fiyatları herkesi isyan ettirdi.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, hükümetin vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için hazırladığı ekonomik paketin olumlu yansımalarını beklerken bazı fırsatçıların konut fiyatları bir gecede artırmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek adeta isyan etti.



"Herkes için bu süreci avantaja dönüştürmemiz lazım"

Korona salgınından dolayı yaşanan sıkıntılar her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Taflan, açıklanan ekonomik paketin gayrimenkul piyasasını yeniden canlandıracağını beklediklerini ifade ederek, “Hükümet vatandaşı mal sahibi, gayrimenkul sahibi yapması için bir ekonomik paket hazırladı. Bunlar da sıfır konutlar dediğimiz yani, tapusu hiç el değişmemiş konutlarda sıfır 64’e kadar, ikinci el konutlarda sıfır 74’e kadar kredi faiz oranı düşürüldü. Şu anki sürece baktığımız zaman Türkiye genelinde gayrimenkullere inanılmaz talepler var. Bizim bu konuda muzdarip olduğumuz konular şunlar. Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor. Maalesef üzüldüğümüz nokta şu ki; bir günde her şey değişiyor fiyatlar yukarıya çıkıyor. Şöyle bir hesaplama yaptığımız zaman vatandaş konut kredisi çektiği zaman belli bir rakam oranında örneğin 50 bin TL daha düşük bir bedel ödeyecekken geri ödemeli faiz oranlarıyla bakıyorsun ki dairenin fiyatı 50 bin TL yukarı çıkmış. Yani bir taraftan alıyorsunuz bir taraftan veriyorsunuz. Dolayısıyla burada vatandaşa olumlu yansıyan bir şey olmuyor. Bizim serzenişimiz şudur; inşaat emlak sektörü olarak tüketicilere ve konut üreticilerine şunu söylüyoruz. Zaten geçtiğimiz 3 aylık dönemde sektör olarak Korona dan dolayı sıkıntılar yaşadık. Bunları en azından herkesin avantaja dönüştürmesi lazım. Kimle; konut imalatı yapanlar, ikinci el satıcılar. Eğer bunlar rayında giderse faiz oranları da yılbaşına kadar devam ederse ki temennim odur bu süreçte de fiyatların artmamasını arzu ediyoruz” dedi.



"İnanılmaz derece talep var"

Ekonomik paketin açıklanmasının ardından konutlara inanılmaz talep geldiğini belirten Taflan, “Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de üç ay yatış dönemi oldu. Bizim sektör diğer sektörler gibi evden çalışma ortamı olmadı. Ustası, sanatkârı hep sahada olması gerekirdi. Duran bir piyasa vardı. Şu anki süreç bizim için çok çok olumlu. İnanılmaz derece talepler var. Bütün inşaat sektörleriyle görüştüğümüz zaman onlar da aynı iyi hissiyatı aynı duyguyu yaşıyorlar. Bizdeki kötü hissiyat şu; bu süreci olumlu şekilde değerlendirmeyi arzu ediyoruz yani bir taraftan kazanayım derken bir taraftan kaybetmeyelim. Bu şekilde yapılan projeler ve ikinci el satılacak konutlara şu an baktığımız zaman gerçekten onlar da firmalar kendilerini toparlayacak dönemdedir. Çünkü bu süreci Aralık sonuna yaydığımız zaman kendilerine inanılmaz derece katkı sağlayacak. Her şeyden öte gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu hakları elde edecekler. Temennimiz düşük faiz oranlarıyla alınan kredilerin vatandaş tarafından rahat bir şekilde ödenebilmesi. İnşallah bunları fiyat artışlarıyla birlikte olumsuz bir hale getirmezler diye düşünüyoruz” diye konuştu.



"Ne oldu da bir gecede fiyatlar yukarı çıktı"

Faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle bir gecede konut fiyatlarının arttığına dikkat çeken Taflan, “Şu anki tepkilere baktığımız zaman gerek Türkiye geneli gerek se bölgesel anlamda inanılmaz derecede olumsuz tepkiler, şikayetler var. Ne oldu ki bir gecede bir günde bu fiyatlar arttı. 300 bin TL’lik daireler 350400 bin TL çıktı. Düne kadar Korona salgınından dolayı satılamıyordu. Vatandaşın o anlamda haklı olarak şikayetleri var. Bizim de arzumuz şudur. Projeleri olumlu şekilde değerlendirsinler. Diğer taraftan baktığımız zaman inşaat maliyetlerinin hemen hemen her kalemine yüzde yüzü geçen artışlar oldu. Sıfır projelerde şu an devam eden projelerde veya başlanacak olan projelere baktığımız zaman fiyat artışları gündeme gelecek. Ancak eldeki stokları eritme açısından değerlendirdiğimiz zaman zaten bunlar yapılmış bitmiş projeler” ifadelerini kullandı.

