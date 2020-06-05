Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Hükümet vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladı ama fırsatçılar buna izin vermiyor" "Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor ancak düşen faizlere rağmen maalesef fiyatlar yukarıya çıkıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Hükümet vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladı ama fırsatçılar buna izin vermiyor" "Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor ancak düşen faizlere rağmen maalesef fiyatlar yukarıya çıkıyor”

İHA

Hükümet'in Korona virüs salgını sonrasında emlak piyasasını canlandırmak için birinci el ve ikinci el konutlara yönelik uygun faizli kredi kampanyası başlatmasının ardından düşen konut faizlerine rağmen artan konut fiyatları tepkilere neden oluyor.

Düşen faizlere rağmen artan konut fiyatları tepki çekiyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Hükümet vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladı ama fırsatçılar buna izin vermiyor" "Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor ancak düşen faizlere rağmen maalesef fiyatlar yukarıya çıkıyor”

Hükümet'in Korona virüs salgını sonrasında emlak piyasasını canlandırmak için birinci el ve ikinci el konutlara yönelik uygun faizli kredi kampanyası başlatmasının ardından düşen konut faizlerine rağmen artan konut fiyatları tepkilere neden oluyor.
Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Hükümet'in vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için bir ekonomik paket hazırladığını ama konut fiyatlarını 50100 bin TL zamlayan fırsatçıların buna izin vermediğini söyledi.
Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girmesinin ardından bazı fırsatçılar ev fiyatlarını yukarı çekmesi hem konut alacak olanları hem de emlakçıları isyan ettirdi.
Konut kredilerinin faiz oranları 1 yıl geri ödemesiz el değişmemiş sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 olarak açıklandı. Üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir de sıfır konut alımları için kredi limiti 750 bin TL olarak belirlenirken, diğer illerde bu limit 500 bin TL olarak belirlendi. 750 bin TL ye kadar alınacak olan konutlarda yüzde 10'a indirilen peşinat ödemeleri 1 yıl sonradan başlayacak kredi taksit ödemeleri ile ana faiz ödemelerinde ciddi anlamda avantajlı dönem yaşanması bekleniyor.
Ekonomik anlamda zor durumda olan, gerçekten konut almak için destek ihtiyacı duyan vatandaşlar için özel yapılmış konut kredi faiz oranlarındaki indirim konut almak isteyen vatandaşlar nezdinde olumlu karşılık buldu. 180 aya yayılarak ve ilk bir yıl ödemesiz konut almak isteyen tüketiciler büyük ölçüde konut alımına rağbet gösterdi. Ancak düşen kredi faiz oranlarına rağmen artan konut fiyatları herkesi isyan ettirdi.
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, hükümetin vatandaşı gayrimenkul sahibi yapmak için hazırladığı ekonomik paketin olumlu yansımalarını beklerken bazı fırsatçıların konut fiyatları bir gecede artırmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek adeta isyan etti.

"Herkes için bu süreci avantaja dönüştürmemiz lazım"
Korona salgınından dolayı yaşanan sıkıntılar her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Taflan, açıklanan ekonomik paketin gayrimenkul piyasasını yeniden canlandıracağını beklediklerini ifade ederek, “Hükümet vatandaşı mal sahibi, gayrimenkul sahibi yapması için bir ekonomik paket hazırladı. Bunlar da sıfır konutlar dediğimiz yani, tapusu hiç el değişmemiş konutlarda sıfır 64’e kadar, ikinci el konutlarda sıfır 74’e kadar kredi faiz oranı düşürüldü. Şu anki sürece baktığımız zaman Türkiye genelinde gayrimenkullere inanılmaz talepler var. Bizim bu konuda muzdarip olduğumuz konular şunlar. Vatandaş yıllardır dar bütçeyle konut almak istiyor. Maalesef üzüldüğümüz nokta şu ki; bir günde her şey değişiyor fiyatlar yukarıya çıkıyor. Şöyle bir hesaplama yaptığımız zaman vatandaş konut kredisi çektiği zaman belli bir rakam oranında örneğin 50 bin TL daha düşük bir bedel ödeyecekken geri ödemeli faiz oranlarıyla bakıyorsun ki dairenin fiyatı 50 bin TL yukarı çıkmış. Yani bir taraftan alıyorsunuz bir taraftan veriyorsunuz. Dolayısıyla burada vatandaşa olumlu yansıyan bir şey olmuyor. Bizim serzenişimiz şudur; inşaat emlak sektörü olarak tüketicilere ve konut üreticilerine şunu söylüyoruz. Zaten geçtiğimiz 3 aylık dönemde sektör olarak Korona dan dolayı sıkıntılar yaşadık. Bunları en azından herkesin avantaja dönüştürmesi lazım. Kimle; konut imalatı yapanlar, ikinci el satıcılar. Eğer bunlar rayında giderse faiz oranları da yılbaşına kadar devam ederse ki temennim odur bu süreçte de fiyatların artmamasını arzu ediyoruz” dedi.

"İnanılmaz derece talep var"
Ekonomik paketin açıklanmasının ardından konutlara inanılmaz talep geldiğini belirten Taflan, “Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de üç ay yatış dönemi oldu. Bizim sektör diğer sektörler gibi evden çalışma ortamı olmadı. Ustası, sanatkârı hep sahada olması gerekirdi. Duran bir piyasa vardı. Şu anki süreç bizim için çok çok olumlu. İnanılmaz derece talepler var. Bütün inşaat sektörleriyle görüştüğümüz zaman onlar da aynı iyi hissiyatı aynı duyguyu yaşıyorlar. Bizdeki kötü hissiyat şu; bu süreci olumlu şekilde değerlendirmeyi arzu ediyoruz yani bir taraftan kazanayım derken bir taraftan kaybetmeyelim. Bu şekilde yapılan projeler ve ikinci el satılacak konutlara şu an baktığımız zaman gerçekten onlar da firmalar kendilerini toparlayacak dönemdedir. Çünkü bu süreci Aralık sonuna yaydığımız zaman kendilerine inanılmaz derece katkı sağlayacak. Her şeyden öte gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bu hakları elde edecekler. Temennimiz düşük faiz oranlarıyla alınan kredilerin vatandaş tarafından rahat bir şekilde ödenebilmesi. İnşallah bunları fiyat artışlarıyla birlikte olumsuz bir hale getirmezler diye düşünüyoruz” diye konuştu.

"Ne oldu da bir gecede fiyatlar yukarı çıktı"
Faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle bir gecede konut fiyatlarının arttığına dikkat çeken Taflan, “Şu anki tepkilere baktığımız zaman gerek Türkiye geneli gerek se bölgesel anlamda inanılmaz derecede olumsuz tepkiler, şikayetler var. Ne oldu ki bir gecede bir günde bu fiyatlar arttı. 300 bin TL’lik daireler 350400 bin TL çıktı. Düne kadar Korona salgınından dolayı satılamıyordu. Vatandaşın o anlamda haklı olarak şikayetleri var. Bizim de arzumuz şudur. Projeleri olumlu şekilde değerlendirsinler. Diğer taraftan baktığımız zaman inşaat maliyetlerinin hemen hemen her kalemine yüzde yüzü geçen artışlar oldu. Sıfır projelerde şu an devam eden projelerde veya başlanacak olan projelere baktığımız zaman fiyat artışları gündeme gelecek. Ancak eldeki stokları eritme açısından değerlendirdiğimiz zaman zaten bunlar yapılmış bitmiş projeler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Trabzon'da sosyal mesafeli cuma namazı
Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmış
YEREL HABERLER Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi ...
Trabzonspor'un Messi'si Abdulkadir Ömür, futbol topuyla dans etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Messi'si Abdulkadir Ömür, futbol ...
Oksijen tüpü silah sayıldı Trabzon’da kaybettiği babasının ardından hastanede elindeki oksijen tüpü ile doktorlara saldırdığı iddiasıyla ev hapsi kararı verilen şahıs ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi İddianamede şahsın elindeki oksijen tüpü silah olarak değerlendirildi
YEREL HABERLER Oksijen tüpü silah sayıldı Trabzon’da kaybettiği ...
Fatih Sondaj Gemisi´ne tur düzenleniyor
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi´ne tur düzenleniyor
Hekimoğlu Trabzon FK, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor'da pozitif vaka yok
YEREL HABERLER Trabzonspor'da pozitif vaka yok
Uzman çavuş, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Uzman çavuş, evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü ...
Trabzon'da bir uzman çavuş evinde intihar etti
YEREL HABERLER Trabzon'da bir uzman çavuş evinde intihar etti
Trabzon’da 7 ayrı adrese kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da 7 ayrı adrese kaçak silah operasyonu
Dünkü dolu yağışı korkutmuştu ancak rahatlatan açıklama yetkililerden geldi
YEREL HABERLER Dünkü dolu yağışı korkutmuştu ancak rahatlatan ...
Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için yaptıkları çalışmaları anlattı DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Covid-19 salgını ülkemiz ihracatına da olumsuz etkisi oldu ama Doğu Karadeniz bölgesi ihracatında çok büyük oranda rakamlara bu durum yansımadı” “2020 yılının ilk 5 aylık dönemi ihracatımızda artış yaşanması bizler için sevindirici bir gelişme ve teselli kaynağı olmuştur”
YEREL HABERLER Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için ...
İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor
YEREL HABERLER İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor
Ahmet Ağaoğlu: "Yanlış değerlendirmenin, CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Hiç bir şey mücadele etmeden, savaşmadan kazanılmıyor" "Camiamız ve taraftarlarımız süreci sükunetle takip etsinler" "Şampiyon olmak futbolcularımız ve teknik heyetimizin görevi, onları Şampiyonlar Ligi'ne getirmekte bizim"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Yanlış değerlendirmenin, CAS'tan ...
Ahmet Ağaoğlu: Cezanın CAS´tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Cezanın CAS´tan döneceğinden en ufak ...
Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör oldu
YEREL HABERLER Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör ...
Ertuğrul Doğan: "Şampiyon bir takım olarak şampiyonlar ligine gideceğiz"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "Şampiyon bir takım olarak ...
Trabzonspor UEFA'nın men kararıyla ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor UEFA'nın men kararıyla ilgili açıklama ...
Trabzonspor, CAS'a başvuracak
YEREL HABERLER Trabzonspor, CAS'a başvuracak
Ahmet Ağaoğlu: "Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bu oyunları planlayan kadar benim yöneticiliğim var" "Oyuncularımız transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakmamızı istedi" "Yabancı oyuncularımız bizim misafirimizdir ve sorumlulukları bize aittir" "Şampiyonluk yolunda bir takım operasyonların yapılacağını biliyorduk" "Trabzonspor futbolcusuyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle dimdik ayaktadır" "Sosa'ya saygı duyalım" "Novak görüşmeleri lig bittiğinde yapalım dedi" Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa: "Burada mutluyum" "Kulübümüzü bir kulüpten daha çok aile olarak görüyorum"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Oyuna gelmeyecek, tuzaklara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X