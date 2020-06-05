Muhtarın öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

<br>Fatih TURAN/TRABZON, (Trabzon), (DHA) TRABZON'da muhtar Beyler Bal'ın (61) geçen yıl cadde ortasında akrabası Orhan Bal tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının silahla arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 el ateş ettiği görülüyor. <br>Olay, Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Zekiçebi Caddesi'nde geçen yıl 22 Aralık günü meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Orhan Bal ve merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal, cadde ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Orhan Bal, tabancasını çekip, Beyler Bal'a ateş etti. Beyler Bal kanlar içinde yere yığılırken, Orhan Bal kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan muhtar tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. <br>ZANLI YAKALANDI<br>Kaçan saldırganı yakalamak için Asayiş Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapüşonlu Orhan Bal'ın, yakında bekleyen akrabası F.D.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna binip, olay yerinden kaçtığı tespit edildi.<br>Orhan Bal ve F.D. Sürmene ilçesinde saklandıkları adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesinde, cinayeti bir anlık öfke ile işlediğini söyleyen Orhan Bal ve F.D., sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. <br>OLAY ANI KAMERDA<br>Cinayetin işlendiği ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Orhan Bal, arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 el ateş ettiği, ardından da koşarak uzaklaştığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-06-05 15:22:52<br>

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