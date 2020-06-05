Trabzonspor hazırlık maçı yaptı

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Trabzonspor, bugün yaptığı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de Akyazı Stadyumu’nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı oynandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordomavililer pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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