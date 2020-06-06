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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek Trabzonspor'da futbol planlaması sürdürülecek

İHA

Trabzonspor'un, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından nihai olmamakla birlikte Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alması, 790 günlük görev süresi boyunca bordomavili kulübü hem sportif hem de ekonomik alanda yükselişe geçiren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üzerinde büyük bir şaşkınlık oluşturdu.

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek Trabzonspor'da futbol planlaması sürdürülecek

Trabzonspor'un, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından nihai olmamakla birlikte Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alması, 790 günlük görev süresi boyunca bordomavili kulübü hem sportif hem de ekonomik alanda yükselişe geçiren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üzerinde büyük bir şaşkınlık oluşturdu.
Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda, dün Trabzon dışında bulunan yöneticilerin de katılımıyla birlikte video konferans yöntemiyle olağanüstü gündemle toplanan Trabzonspor yönetimi, 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yaşanan süreçle ilgili gelinen noktayı ve yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunan bordomavili yöneticiler, şampiyonluk yolunda izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir birliğine vardı.

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi 790 gündür görevde
Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaşadığı zorlu koşullara rağmen hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir mesafe alarak takımı zirveye taşıdı. Trabzonspor'da, 78 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına göreve gelen, daha sonra 12 Aralık'ta olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilen Ağaoğlu, 790 gündür kulübün başında bulunuyor. Söz konusu dönemde bordomavili takım 66 lig maçına çıktı. 20172018 sezonunun 29. haftasında 33 beraberlikle sona eren Osmanlıspor müsabakasıyla başlayan süreçte Trabzonspor, 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Attığı 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 20172018 sezonunun son 6 maçında başkanlıkta bulundu ve bordomavililer 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak ligi 55 puanla 5. sırada bitirdi.

İlk tam sezonunda takımı Avrupa kupalarına taşıdı
Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, ilk tam sezonları olan 20182019 sezonunda, Avrupa'dan ceza alması beklendiği sırada UEFA'da gerçekleştirdiği sunum sonrası takımı Avrupa'ya taşıma başarısı gösterdi. Söz konusu sezonda bordomavililer, ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 4 yıl aradan sonra katılma başarısı gösterdi.

Men cezası ile karşı karşıya kaldı
8 Nisan 2018'de göreve gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki yıllık görev süresini geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Söz konusu dönem içerisinde bordomavililer, uzun aradan sonra Avrupa kupalarına katılmış ve 9 yıllık bir aradan sonra da liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Ancak korona virüs nedeniyle lige verilen ara sonrası Süper Lig'in tekrar başlayacağı haftalarda UEFA tarafından Avrupa'dan men ceza alması futbol kamuoyunda şok etkisi yaptı.

Teknik ekipte istikrara önem verdi
Başkan Ağaoğlu göreve seçildiğinde takımın başında Teknik Direktör Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, 20182019 sezonunda ise Ünal Karaman'ı göreve getirdi. İçinde bulunduğumuz sezonun devre arasında ise Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik ekipte bulunan Hüseyin Çimşir'e takım emanet edildi.

Futbol planlaması değişmeyecek
Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alsa da almasa da sportif ve ekonomik yapılanmasını değiştirmeyecek. Futbol altyapısına ve yetenekli gençleri takıma kazandırmaya devam edecek olan bordomavili kulüp, ekonomik tedbirlerini de sürdürecek.

Hedef iki kupa
Trabzonspor'un aldığı men cezası bordomavili oyuncuları daha da hırslandırdı diyebiliriz. Sezonun tamamlanacağı döneme kadar Trabzon'a kamp kuracak olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik ekiple ve oyuncularla sürekli görüşerek moral aşılıyor. Bordomavili ekip ise Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak her iki kupayı da Trabzon'a getirmek için kenetlendi.

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