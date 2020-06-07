Korona salgınında hasta ziyaretinin böylesi Dizi kırılan arkadaşını iş makinesinin kepçesinin içine girerek evinin penceresinden böyle ziyaret etti

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi ayağı kırılan ve evinde istirahat eden arkadaşını Korona virüs salgını nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek ziyaretini pencereden gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınında ev ziyaretinden kaçınan Salih Türkay isimli şahıs, dizi kırılan mesai arkadaşı Yıldıray Han'ı ziyaret etmek istedi. Çalıştığı iş makinesi arkadaşının evinin önüne getiren Türkay, kepçesinin içine girerek başka bir arkadaşının yardımı ile pencereye kaldırarak arkadaşını ziyaret etti. Camdan birbirleri ile hasret gideren arkadaşları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.