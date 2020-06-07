Trabzonspor yemekte bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordomavililer, hoşça vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.