Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00´de yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.<br>Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-07 21:30:52<br>
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