Trabzonspor, hız ve dayanıklılık çalıştı

<br>TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.<br>Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.<br>Bordo mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-08 14:31:55<br>
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