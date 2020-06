Karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu

Trabzon’da, karyola tamiri için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulunan mobilya ustası gözaltına alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 14 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi B.B., kaldığı evi değiştirerek arkadaşı E.S.’nin evine taşındı. Taşınma sonrası karyolası arızalanan B.B., daha önceki adresinden tanıdığı mobilya ustası 54 yaşındaki O.N.’yi arayarak karyolasını tamir etmesi için eve çağırdı. Karyolanın ölçüsünü aldıktan sonra evden ayrılan O.N., iki gün sonra saat 20.30 sıralarında B.B.’yi arayarak “Evde misin” diye sordu.

B.B. karyolasını onarmak için evine çağırdığı mobilya ustası O.N. ile evde yaşadığını iddia ettiği anları polise verdiği ifadesinde şu sözlerle anlattı:

“Kendisine 15 dakikaya evde olacağımı söyledim. Eve geldiğimde kapının önündeydi. Karyolayı onardı. Ben de Ramazan iftar sonrası olması sebebiyle kendisine çay ve tatlı ikram ettim. Sonra bana dokundu. İlk etapta art niyet sezmediğim için tepki vermedim. Yine de tedbir amaçlı kendisine, ‘Benim bakkala gitmem gerekiyor. Sizi uğurlayayım’ dedim."

Kapıya geldiklerinde O.N.’nin menteşe için kendisinden 50 lira daha para istediğini iddia eden B.B. ifadesine şöyle devam etti: “Şahıs iki eliyle yüzümü tutarak beni öpme maksatlı yaklaşmaya başladı. Elini çekerek ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Bu sefer de elini belime getirerek tişörtümün içinden beni kendine çekmeye başladı. Ben kendisini iterek yüksek sesle ‘Lütfen buradan gider misiniz’ diye bağırdım.”

54 yaşındaki mobilya ustası O.N.’nin cinsel saldırısına maruz kaldıktan sonra ahlaksız teklifiyle de karşı karşıya kaldığını iddia eden 20 yaşındaki B.B., "Bağırarak 'çıkın' dedim. Ancak çıkmamak için direndi. Ben dış kapıyı açarak 'gidin buradan' diye bağırdım. Bir şeyler mırıldanarak çekip gitti" beyanında bulundu.



Özür mesajı attı

Olay sonrası ilk olarak ev arkadaşı E.E.’yi ve erkek arkadaşı F.’yi telefonla arayarak eve çağırdığını söyleyen B.B., “Eve ilk olarak E.E. ve iş arkadaşı A.S. geldi. Bir süre sonra erkek arkadaşım geldi. Erkek arkadaşım kendi telefonundan O.N.’yi arayarak ‘Utanmıyor musun’ dedi. Arkadaşıma ‘idare edin, pişmanım’ dedi. Telefon ile konuşma esnasında ben ve E.E. arkadaşımın yanında idik. Telefonun diafonu açıktı. E.E. yapılan konuşmanın ses kaydını kendi telefonuna kaydetti. Telefon görüşmesi sonlandıktan sonra O.N. benim telefonuma özür içerikli SMS mesajı attı” dedi.

Telefon görüşmelerinin ardından ev arkadaşı E.S.’nin iş arkadaşı olan A.S.’nin O.N.’yi arayarak yüz yüze konuşmak için eve davet ettiğini anlatan B.B., O.N.’nin 10 dakika kadar sonra eve geldiğini, erkek arkadaşı ile konuşmaya başladıklarını, kendisinin onlar konuşurken yanlarında olmadığını ve bulunduğu yerden konuşmalarını net olarak duyabildiğini, ev arkadaşı E.E.’nin yanlarında olduğunu ve yüz yüze görüşmeyi görüntülü ve sesli olarak kayda aldığını söyledi.

Yapılan görüşme sırasında A.S.’nin 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak eve polis çağırdığını söyleyen B.B., şahsın kendisine attığı özür içerikli SMS çıktısını polise ibraz ederek iletişim tespitini isteyerek kendisine cinsel ilişki teklif ederek cinsel saldırıda bulunan O.N.’den davacı ve şikayetçi oldu.



Adli kontrolle serbest

Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen ve gözaltına alınan O.N. ise hakkındaki iddiaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Trabzon Adliyesi’ne sevk edilen O.N., cumhuriyet savcısındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, O.N.’nin “adli kontrol şartıyla serbest bırakılması” kararını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

