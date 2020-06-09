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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

İHA

Trabzon'da, aracıyla seyir halindeyken tünel içerisinde lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da, aracıyla seyir halindeyken tünel içerisinde lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi sınırlarında bulunan Akyazı Tüneli içerisinde Giresun istikametine doğru ilerlediğini esnada lastiği patlayan sürücü lastiğini değiştirmek için aracından indi. Özel gereksinimli olmasından dolayı lastiği değiştirmekte zorlanan sürücünün yardımına, devriye görevini yerine getirirken tünelden geçmekte olan trafik polisi yetişti. Aracın stepne lastiğini çıkardıktan sonra kriko yardımıyla aracı kaldıran trafik polisi Necmettin Sevil, patlak lastiği değiştirdi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, resmi twitter hesabı “@TrabzonEmniyet” hesabından bu anları paylaşarak, “Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun.” ifadeleri kullanıldı.
Sevil’in duyarlılığı ve yardımı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de dikkatinden kaçmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu anları resmi twitter hesabından paylaşarak videoya, “Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz” notunu düştü.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, binlerce kişi tarafından izlenerek takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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