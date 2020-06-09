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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu'ndan "Her siteye ve bahçeye bir köpek" önerisi

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Zorluoğlu'ndan "Her siteye ve bahçeye bir köpek" önerisi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili yemleme çalışmalarından tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine kadar titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Başkan Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda sevimli dostlara özel önem veren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla örnek gösterilen belediyeler arasında yer alıyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyareti sırasında sahiplendirme konusunun önemine dikkat çeken Başkan Zorluoğlu “Her siteye, her bahçeye, her okula bir köpeğin yakışacağını düşünüyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ve şahsım olarak sahipsiz hayvanlara ayrı bir önem veriyoruz. Biz onların da belediyesiyiz sloganıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren merkezimizin daha sağlıklı ve işlevsel bir merkez haline gelebilmesi için çok çaba sarf ettik. Ciddi tadilatlar yaptık. Devraldığımızda hayvan sayısı çok fazlaydı. Biz burayı binlerce hayvanın dar bir alana mahkum edildiği bir yer olarak değil, belli durumdaki hayvanlar için bir barınak ve tedavi merkezi olarak kullanmak istiyoruz. Geçen yıl bu vakitler barınakta 8001000 civarında hayvan varken, bugün 112 büyük, 90 adet de yavru hayvan var. Bunların da tedavileri yapıldıkça aldığımız alanlara geri bırakılacak” diye konuştu.
Hayvanları kısırlaştırma konusunda yeni bir çalışma modeli ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir hizmet anlayışıyla ilçelerimizde de kısırlaştırma merkezleri oluşturuyoruz. 4 ilçemizde kurduğumuz merkezleri kısa zaman içerisinde 18 ilçemizin tamamında hayata geçirmek istiyoruz. Sadece merkezde değil, ilçelerde oluşturduğumuz konforlu ve hijyenik mekanlarda köpeklerimizi kısırlaştırıp ait oldukları ortamlara bırakmak önemli. İlçe belediyelerimizle iyi bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Açık alanlar oluşturacağız"
Sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen hizmetlerde hayvansever vatandaşlar, dernekler ve STK’larla iş birliği içerisinde çalışmaya önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bunu da sağladığımızı memnuniyetle görüyoruz. Elbette eksiklerimiz var, o eksiklerimizi de görüyor ve giderilmesi noktasında da gerekli bütçe imkanlarını da sağlayacağımızı ifade ediyorum. Barınağımızı her gelenin bravo diyeceği, bizim de göğsümüzü gere gere gezeceğimiz bir merkez haline getirmek istiyoruz. Sürekli olarak burada kalmak zorunda kalan hayvanlarımız için en kısa zamanda açık alanlar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.
Sahiplendirme konusuna da önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu konuda vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Biz her siteye her bahçeye her okula bir köpeğin yakışacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın bu manada duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Burada özveriyle çalışan belediye personelimize, veterinerlerimize yine hayvansever dernek temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle burayı da ilçelerimizi de sokak hayvanlarımız için daha yaşanabilir bir Trabzon haline getirmek istiyoruz” dedi.

"Burası köpek hapishanesi görüntüsünden kurtuldu"
Başkan Zorluoğlu’nun incelemeleri sırasında barınakta bulunan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Zorluoğlu’nun göreve gelmesinin ardından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin köpek hapishanesi görüntüsünden kurtarıldığını dile getiren Kurban, “Burada bine yakın köpek vardı. Biz her zaman hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yere geri bırakılmalarını istedik. Şu an bu yapıldığı için çok mutluyuz. Hayvanseverler olarak Başkanımız Murat Zorluoğlu’na yürekten teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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