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Koronavirüs, 71'lik Kunt´un futbol aşkını engelleyemedi

DHA

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını sürdürüp, sezon başında Erzurum amatör küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Şerif Kunt (71), koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler arasında verilen sokağa çıkma iznini, bireysel antrenmanlar yaparak geçiriyor. Spor elçisi olmayı amaçlayan Kunt, "Biz özgürlüğümüzü antrenman yaparak kazanıyoruz" dedi. Trabzon'un Aralıkspor takımında, 1967-68 sezonunda ilk kez futbol yaşantısına başlayan ve 53 yıldır futbol hayatını sürdüren Şerif Kunt, 2 yıldır top koşturduğu...

Koronavirüs, 71'lik Kunt´un futbol aşkını engelleyemedi

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını sürdürüp, sezon başında Erzurum amatör küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Şerif Kunt (71), koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler arasında verilen sokağa çıkma iznini, bireysel antrenmanlar yaparak geçiriyor. Spor elçisi olmayı amaçlayan Kunt, "Biz özgürlüğümüzü antrenman yaparak kazanıyoruz" dedi.<br>Trabzon'un Aralıkspor takımında, 1967-68 sezonunda ilk kez futbol yaşantısına başlayan ve 53 yıldır futbol hayatını sürdüren Şerif Kunt, 2 yıldır top koşturduğu Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne, ardından Erzurum Amatör Küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan Trabzon Amatör Küme'de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak 'Bir görev için bir lisans' düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-18 sezonunda Osmaniye 2 Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine bu teklifi kabul eden, bu sezon ise Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Kunt, azmi ile gençlere örnek oluyor.<br>SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE SPORLA YAPIYOR<br>Aktif futbol yaşamını devam ettiren ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımında çıktığı maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kunt, tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle günlerini evinde izole olarak geçiriyor. Kunt, salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler arasında verilen sokağa çıkma izninde de, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu izinde bisiklet sürüp, koşu yapan Kunt, futbol topuyla da bireysel antrenmanlar yapıyor. Spor elçisi olmayı amaçlayan Kunt, sezon boyunca yeni takımının oynayacağı maçlara da sıkı antrenmanlarla hazırlanıyor.<br>'İNSAN DURAMIYOR, FUTBOLU ÖZLÜYORUM'<br>Sokağa çıkma iznini spor yaparak geçiren Kunt, yeni sezona yönelik transfer teklifleri aldığını ve bu teklifleri değerlendirerek futbol kariyerini sürdürmeyi planladığını söyledi. Virüsün spor adamına engel olmadığını belirten Şerif Kunt, "Biz özgürlüğümüzü antrenman yaparak kazanıyoruz. Çocukluğumuzdan beri sporun içerisinde olduğumuz için koronavirüs spor yapmaya engel değil. Yeter ki spor aşkı olsun. 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma serbest olduğu günlerde bisikletimi alıp evden çıkıyorum. Koşu ve top çalışmalarıyla bu süreci atlatmaya çalışacağız. Biz hep sahalarda kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. İnsan duramıyor, futbolu özlüyor" dedi.<br>'SPOR AŞKINI BENDEN KİMSE ALAMAZ'<br>Koronavirüse rağmen antrenmanlarını aksatmadığını ve spor aşkını kimsenin alamayacağını ifade eden Kunt, "Önce Trabzon´da, sonra Osmaniye, Mardin ve son olarak Erzurum´da futbol hayatımı sürdürdüm. Spor aşkını benden kimse alamaz. Bir hedefim var ve buna doğru ilerliyorum. Bunu devam ettireceğim, yeter ki bu sıkıntılı süreci atlatalım. Bu sezon müsabakalar tamamlanmadan yarım kaldı. Ben de Trabzon´da kaldım. Mart ayından itibaren olan süreci akşamları yürüyüşlerle, pazar günleri de kendime özel olarak çalışmalarla bugünlere geldik" diye konuştu.<br>'HOCALARIM BIRAKTI, BEN YENİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM'<br>Hocalığını yapanların spordan çekildiğini ancak kendisinin hala futbol oynadığını anlatan Kunt, "Hocalarım bıraktı ama ben hala futbolun içerisinde spora devam ediyorum. Önümüzdeki sezon neresi olur bilmiyorum ama şu an bazı teklifler var. Onları değerlendiriyoruz. Gelecek sezon bir ilde futbol hayatımı sürdüreceğim" ifadesini kullandı.<br>'AİLEM DESTEK VERİYOR'<br>Ailesinin kendisine destek olduğunu söyleyen ve gençlere de sporun içerisinde kalmalarını tavsiye eden Kunt, "Sadece futbol değil, yüzme var, basketbol, voleybol var. Spor insanları diri tutar. Virüse karşı ayakta kalmayı sağlar. Ben de şu anki sağlığımı, direncimi spora borçluyum. Ailem de bu süreçte hep bana destek oldu. Özellikle eşimin bana desteği olmasaydı belki de farklı yönlerde olurdum. Her zaman yanımda oldu. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-10 09:22:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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