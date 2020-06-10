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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da millet bahçesi ekim ayında açılacak

DHA

Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/TRABZON (DHA)TRABZON'da, yapımı devam eden millet bahçesinin, ekim ayında açılması planlanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu, "Proje tamamlandığında çok yeşil ve büyük ağaçların olduğu, güzel bir havuzun olduğu, ağırlıklı spor ve yeşil temalı bir millet bahçesi olacak" dedi. Kentte, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan millet bahçesi projesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) 22 milyon TL bedelle yaklaşık 65 bin metrekarelik alanda yapımı süren millet bahçesinde,...

Trabzon'da millet bahçesi ekim ayında açılacak

<br>Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/TRABZON (DHA)TRABZON'da, yapımı devam eden millet bahçesinin, ekim ayında açılması planlanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu, "Proje tamamlandığında çok yeşil ve büyük ağaçların olduğu, güzel bir havuzun olduğu, ağırlıklı spor ve yeşil temalı bir millet bahçesi olacak" dedi.<br>Kentte, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan millet bahçesi projesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) 22 milyon TL bedelle yaklaşık 65 bin metrekarelik alanda yapımı süren millet bahçesinde, amatör müsabakaların oynanacağı saha, soyunma odaları, tribün, havuz, restoran, millet kıraathanesi, kafeterya gibi sosyal alanlar yer alıyor.<br>EYLÜLDE BİTİRİLMESİ, EKİMDE AÇILMASI PLANLANIYOR<br>Proje kapsamında daha önce 205 araç kapasiteli olarak planlanan kapalı otopark alanı yeni düzenlemeyle 461'e çıkarılırken, projenin, eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Konumu itibarıyla şehrin merkezinde yer alan Millet Bahçesi'nin Trabzonluların rahatça nefes alabileceği yeşil alan olarak dizayn edilmesi hedefleniyor. Vatandaşların kolayca ulaşabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği Millet Bahçesi'nde, basketbol sahası, tenis kortu, koşu ve yürüyüş yolları da yer alacak.<br>'SPOR TEMALI BİR MİLLET BAHÇESİ OLACAK´<br>Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin spor ve yeşil temalı olacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projelerinden bir tanesidir Millet Bahçesi. İl ve bazı ilçe merkezlerinde halkımızın rahatlıkla gidip, rahat nefes alabileceği geniş parklar, Avrupa'da, Amerika'da görüp özendiğimiz parklar gibi parklar Türkiye'nin her ilinde ve birçok ilçesinde yükseliyor. Yaklaşık 400 araç kapasiteli bir otopark, Millet Bahçesi'nin altında kapalı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Tamamlandığında çok yeşil ve büyük ağaçların olduğu, güzel bir havuzun olduğu, aynı zamanda eski Avni Aker ve Yavuz Selim'i hatırlatacak bir takım dokunuşların olduğu, ağırlıklı spor ve yeşil temalı bir yer olacak. Çünkü orada bir saha yapıyoruz. Onun etrafında parkur yapıyoruz. O parkurla insanlarımız günübirlik, her gün belki de gece ilerleyen saatlerde gelip yürüyüş ve koşu yapabileceği bir alana da kavuşmuş oluyor" dedi.<br>'GENÇLER İÇİN BUZ PATENİ PİSTİ, KAYKAY VE PATEN DÜZENEKLERİ YAPIYORUZ'<br>Projeye çocuk parkı ve çim amfinin yanı sıra, buz pateni pisti de dahil edileceğini kaydeden Başkan Zorluoğlu, "Aynı zamanda o sahanın içi birçok etkinlik için kurumlar ve STK'lar tarafından, meslek odaları ve halkımız tarafından kullanılabilecek. Biz oraya çocuklarımız ve gençlerimiz için Trabzon'da pek olmayan bir şeyi yapmayı düşünüyoruz. O da bir buz pateni pisti. İnşallah onu da gerçekleştirdiğimiz zaman daha da cazip bir hale gelecek. Yine gençlerimiz için büyük kaykay düzenekleri, paten düzenekleri ile orayı çok cazip bir hale getireceğiz. Her şey yolunda giderse eylül sonu gibi tamamlanıp, ekim başı gibi açmayı planlıyoruz" diye konuştu.<br>'HEYECANLA BEKLİYORUZ'<br>Projenin tamamlanmasını heyecanla beklediklerini söyleyen kent sakini Nejmi Altun, "Bizim ve çocuklarımız için güzel bir yer olacak. Gerek dinlenme yeri gerekse spor yapabileceğimiz bir yer olmasını istiyoruz. Trabzon için çok güzel bir şey. Heyecanla bekliyoruz" dedi.<br>'KENT İÇİN BÜYÜK KAZANÇ'<br>Osman Oğuz Akyüz da projenin kent için büyük kazanç olduğunu belirterek, "Burada böyle bir şeyin açılması hem şehir adına hem de şehirde yaşayan insanlar adına büyük bir kazanç olacak" diye konuştu.<br>'ŞEHRİMİZE BİR KÜLTÜR OLACAK'<br>Çetin Dayı ise, "Şehir merkezinde olmasından dolayı rahatlıkla gidebileceğiz. Burası, şehrimize bir kültür olacak. Şehirlerin nefes alacağı meydanlar olması lazım. Onun için çok güzel olacak. Çalışmaları takdir ediyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Selay SAYKAL<br>2020-06-10 09:28:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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