Ertuğrul Doğan: "Birçok zorluğun üstesinden geldik, yine geleceğiz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, camia olarak birçok zorluğun üstesinden geldiklerini söyleyerek, "Yine geleceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah şampiyon olacağız" dedi.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor Yönetimi Kurulu tüm mesaisini takımın motivasyonunu daha da yükseltmeye odaklamış durumda. Oyuncular için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm imkanları seferber eden bordomavili yönetim, deplasmanda üst üste oynanacak olan maçlar için de gerekli önlemleri aldı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu belirterek, "Camiamızla beraber birçok zorluğun üstesinden geldik, yine geleceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah şampiyon olacağız. O gemiyi hasarsız bir şekilde limanımıza getirip, sekizinci şampiyonluğu doya doya kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.