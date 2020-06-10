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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaylıkta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İHA

Trabzon'un Of ilçesi Aşağı Kışlacık mahallesinde bir kişi ilkel teleferik sisteminin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çaylıkta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesi Aşağı Kışlacık mahallesinde bir kişi ilkel teleferik sisteminin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Kışlacık mahallesinde bir çay bahçesinde yarıcılık yapan Selami Demir (22) çaylıktan toplanan çayları ilkel teleferikle çekerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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