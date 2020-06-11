Türk fındığında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

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Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 70’e yakın kısmını elinde bulunduran Türkiye, 20192020 sezonunu tamamlanmadan tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 302 bin ton iç fındık ihracatını gerçekleştirdi. Bu da miktar bazında daha şimdiden tüm sezonların ihracat rekorunu oluşturdu.

1 Eylül31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen sezonluk fındık ihracat rakamlarında şimdiye kadar en fazla 301 bin tonluk iç fındık dış satımına ulaşılmıştı. 31 Ağustos’ta tamamlanacak 20192020 sezonunun tamamlanmasına iki buçuk aydan fazla bir zaman daha olmasına rağmen ihracat rakamı 302 bin tona (604 bin ton kabuklu) ulaşarak rekoru şimdiden kırmış oldu. Bu ihracatın karşılığında ise 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandı.

Öte yandan Türkiye 130’u aşkın ülkeye fındık ihracatı gerçekleştiriyor.

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