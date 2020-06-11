Bakan Kurum’dan Karadeniz Çıkarması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon, Rize ve Gümüşhane’ye geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devam eden çalışmaları yerinde incelemek ve projeleri açıklamak üzere 3 günlük Karadeniz ziyaretine çıkıyor. Bakan Kurum sırasıyla Cuma günü Trabzon, cumartesi Rize ve pazar günü Gümüşhane’yi ziyaret edecek.

Cuma günü Trabzon’a gidecek olan Bakan Kurum, burada devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, millet bahçesi alanı ve devam eden diğer yatırımları ve projeleri yerinde inceleyecek. Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı tarafından eski Avni Aker Stadyumu’nun yerine yapılan millet bahçesinde incelemelerde bulunacak. 54 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinde yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi, yerel ürünlerin işleneceği el işi atölyelerinin yanı sıra Trabzonspor’un hatırasının da yaşatılacağı tribünün bir bölümü de yer alacak.

Millet bahçesini ziyaretin ardından Bakan Kurum, Valiliği ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Meydan’da yapımı süren sokak sağlıklaştırması çalışmasını yerinde inceleyecek olan Kurum, Fatih Parkı’nın açılışını gerçekleştirecek. Ak Parti İl Teşkilatıyla buluşacak olan Bakan Kurum, 278 konuttan oluşan Araklı TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum’un Trabzon programı Barma Yaylası’nı ziyaretle son bulacak.

Trabzon programının ardından Rize’ye geçecek olan Bakan Kurum, TOKİ ve İlbank aracılığı ile devam eden projeleri inceleyerek Ayder Yaylası’na çıkacak. Bakan Kurum, kaçak yapıların yıkımı ve kaldırılan salıncaklar ve diğer temizlik faaliyetleri ile ilgili yetkililerden brifing alarak, Ayder projesini yerinde inceleyecek. Ayder ziyaretinin ardından Güneysu Külliyesi proje alanını ziyaret edecek olan Bakan Kurum, içinde anaokulu, ilkokul, konferans salonu ve caminin bulunduğu projenin son durumunu görecek.

Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından Millet bahçesi alanını ve devam eden kentsel dönüşüm proje alanlarını inceleyecek. AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Bakan Kurum’un Rize programı sona erecek.

Trabzon ve Rize ziyaretlerinin ardından Bakan Kurum Pazar gününü Gümüşhane’de geçirecek. Kurum, Gümüşhane’de katı atık ve su arıtma tesisi ile Millet Bahçesi alanını ziyaret edecek. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ile Bakan Kurum’un programı sona erecek.

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