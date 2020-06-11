Trabzonspor Covid-19 testleri negatif çıktı

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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, maç öncesi yapılan Covid19 testleri negatif çıktı.

Bordomavili kulüpten testlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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