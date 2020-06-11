Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı bulunan bordomavililerin takım kaptanı Jose Sosa, salonda çalışırken durumunun ise maç saati netlik kazanacağı öğrenildi.

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