Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

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<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nden Trabzon Havalimanı´na hareket eden kafile, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-06-11 20:12:08<br>

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