Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır

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<br>Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı. 880 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.<br>Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs´ta İstanbul'dan yola çıktı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon´a ulaştı. <br>İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak olan geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na yanaştıktan sonra platformlar söküldü. Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırılan geminin vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleleri monte edildi. Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak. Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etmesi planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar-Tolga SAĞLAM<br>2020-06-12 09:36:40<br>

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