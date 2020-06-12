Trabzonspor, Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istediğini açıkladı

Trabzonspor, İrlanda ekiplerinden, Drogheda ile yeni stadyumunda hazırlık maçı yapmak istediğini duyurdu.

Trabzonspor, kardeş kulüplerden İrlanda'nın Drogheda ekibiyle yeni statta bir hazırlık maçı yapmak istediğine açıkladı. Bordomavili kulüp tarafından yapılan İngilizce paylaşımda, "Hey Drogs, çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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