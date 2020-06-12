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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Uzungöl’ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Türkiye’de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz. Böylece hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Uzungöl’ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Türkiye’de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz. Böylece hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor” dedi.
Bir dizi inceleme için sabah saatlerinde Trabzon'da gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Vakfıkebir ilçesindeki Millet Bahçesi inşaatı ile bir süre önce açılışı yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ortahisar ilçesine gelen Bakan Kurum, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yapımı süren Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum burada düzenlenen basın toplantısında bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, vatandaşların riskli gördükleri binaların tespiti yaptırmalarını isteyerek, “Vatandaşımız deprem riski taşıdığını düşündüğü binalarıyla ilgili Belediyelerimize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine giderek riskli bina tespiti yaptırsınlar. Çünkü biz geçtiğimiz depremlerde çok acılar yaşadık. Artık aynı acıları bir daha yaşamak yaşatmak istemiyoruz. Bu çerçevede biz sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığını sahaya illerimize ilçelerimize yansıtıyoruz, yansıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlık olarak her türlü desteği belediyelerimize, vatandaşlarımıza vereceğimizi buradan tekrar ifade etmek isterim. Bu çerçevede Trabzonumuzda 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var. Daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın 422’sinin de yıkımını da Trabzon ilinde gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Sanayi alanlarıyla ilgili dönüşüm projesi
Bakan Murat Kurum, Türkiye’de 14 ilde 21 noktada sanayi alanlarının dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sanayi alanlarıyla alakalı dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Bu çerçevede tüm Türkiye’de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz ve hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor. Diğer taraftan da şehrin içinde köhneleşmiş bu alanların dönüşümünü sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

"İlk Karadeniz Bölgesi"nden başladık"
Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili eylem planını Trabzon’da açıkladıklarını hatırlatarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"İklim değişikliğiyle ilgili mücadele kapsamında 7 bölgemize ilişkin eylemlerimiz olacağını söylemiştik. Karadeniz’e ilişkin eylemlerimizi Trabzon’da açıklamıştık. Bu çerçevede hem dere güzergâhı üzerinde kalan konutların taşınacağını hem de bu manada gerekli alt yapıların düzenlenmesi için belediyelerimize valiliklerimize bir genelge göndermiştik. Bu çerçevede ilk Karadeniz Bölgesinden başladık. Araklı ilçemizde de selde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Trabzonumuza baş sağılığı diliyorum. Bu çerçevede Trabzon genelinde dere yataklarında bulunan 446 bina yani bir selde heyelanda taşkın riski bulunan 466 bina tespiti yaptık ve bu binaların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulmak suretiyle taşınma sürecini de yine belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Diğer bir projemiz de 81 ilde 81 milyon metre kare millet bahçesi projemiz var. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz hafta 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Toplamda 23 millet bahçesi açmış olduk. Devam eden 207 millet bahçemiz ki yatırım bedeli de 14 milyar lira. Trabzonumuzda 3 tane millet bahçemiz var.”

Uzungöl’ün merkezinde dönüşüm projesi
Uzungöl’ün merkezinde bir dönüşüm projesine başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:
“Çevre düzenlemeleri ve doğamıza çevremize sahip çıkmak kapsamında tüm dünyanın gıptayla baktığı ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği Uzungölümüz. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl’deki, Ayderimizdeki, Türkiyemizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede valiliğimizle birlikte kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Uzungöl’ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Diğer taraftan Uzungöl’deki kaldırımların, sokakların aydınlatmalarının iyileştirilmesi kapsamında tıpkı Ayder’de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz. İnşallah orada giden vatandaşlarımız orada huzurlu bir şekilde vakit geçireceği sosyal alanların, yürüyüş alanlarının içinde olduğu projeyi Büyükşehir Belediyemizle İller Bankanı Genel Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Bu çerçevede ilk etapta yaklaşık 3 milyon lira bedelli bir projeyi başlatıyoruz. Haziran ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek Temmuz ayı içerisinde de hızlı bir şekilde imalatlara başlayacağız. İkinci etabını da inşallah yıl bitmeden yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bakanlığımızın bünyesindeki projeyi de ihalesini gerçekleştireceğiz. Oraya hem maddi anlamda hem de teknik anlamda her türlü desteği verip Uzungölümüzü dünya markası haline getirecek projeleri adımları da inşallah yapıyor olacağız. Bunun yanı sıra Barma yaylamız var. Burada da bir ekolojik bir çalışma yapıyoruz. Barma yaylası Turbalı’yı korumakla gelecek nesillere aktarmak maksadıyla 3 milyon bedelli hibe kapsamında Büyükşehir Belediyemize gönderdik.”
Bakan Murat Kurum, Trabzon programı kapsamında daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Alanı'nda yürütülen "Sokak Sağlıklaştırması" çalışmalarını yerinde inceledikten sonra restorasyon çalışmaları sona eren Aşıklar Parkı’ olarak da bilinen Fatih Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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