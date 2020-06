Marka değeri olan Trabzon tereyağına margarin karıştırarak satmaya çalışanlara ağır para cezası

Trabzon'da köy tereyağı diyerek margarin karıştırdıkları ürünleri satmaya çalışanları yakın takibe alan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bu yönde yaptıkları çalışmalarda 250 işletmeyi denetledi. Köy tereyağı adı altında etiketsiz olarak satış yapan 111 işletmeye ise toplam 618 bin 270 TL idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde satışa sunulan etiketsiz tereyağlarından alınan numunelerden 14 tanesinde Türk Gıda Kodeksine aykırı olarak Bitkisel Yağ (Margarin) içerdiği tespit edilirken, süt ve süt ürünlerinden Türkiye geneli ifşa olan 33 firmanın 14 Tanesi Trabzon’dan olduğu belirtildi.

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trabzon ilinin bir marka değeri olan tereyağı konusunda artan şikayetlere yönelik olarak geçtiğimiz Mart ayında tereyağı satış noktalarına 20 ayrı denetim ekibi oluşturularak il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde il ve ilçelerde satış yapan 250 işletme denetlenirken, yapılan denetimlerde köy tereyağı adı altında etiketsiz olarak satış yapan 111 işletmenin her birine 5996 sayılı kanun gereği etiketsiz ürün satışından dolayı her birine 5 bin 570 TL idari para cezası olmak üzere toplam 618 bin 270 TL uygulandı.

Etiket bilgilerinde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine aykırılık ve eksiklik tespit edilen 5 işletmenin her birine de 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca yapılan denetimlerde satışa sunulan etiketsiz tereyağlarından alınan numunelerden 14 tanesi Türk Gıda Kodeksine aykırı olarak Bitkisel Yağ (Margarin) içerdiği tespit edildi.

Etiketsiz Tereyağı olarak satışa sunulan ve ilgili laboratuvarda yapılan analizlerinde bitkisel yağ içerdiği tespit edilen ürünleri satan her bir işletmeye 5996 sayılı kanun gereği 27 bin 877 TL idari para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyu ile paylaşırken, dün Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kamuyu duyurusunda (süt ve süt ürünlerinde) tereyağı ürünlerinde bitkisel yağ tespit edilen ürün ve bu ürünleri piyasaya arz eden işletmelerde yer aldı. Bu işletmeler içerisinde Trabzon’dan 14 işletme yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.