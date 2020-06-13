Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 31 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı. 20042005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordomavililer bu sezon da aynı seriyi yakaladı.

Süper Lig'e 3 aylık bir aranın ardından deplasmanda oynadığı Göztepe maçıyla yeniden dönen bordomavililer elde ettiği 3 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu sezon oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 29 gol gördü. 56 puan ile liderlik koltuğundaki ilerleyişini sürdürdü.



Deplasman lideri

Süper Lig lideri Trabzonspor, deplasmanda da liderliğini sürdürdü. Bordomavililer 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 berberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 26 puan toplayarak dış saha sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de elde ettiği 56 puanın 26'sını dış sahada kazandı.



Son 16 sezonun en iyi dış saha performansını yakaladı

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon son 16 sezonun en iyi dış saha performansını yakaladı. Bordomavililer 20042005 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlarda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan bordomavililer bu sezon da dış sahada 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde de yeni bir rekora imza atmış olacak.

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