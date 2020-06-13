Galatasaray kafilesi Trabzon'da

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Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı’na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarıkırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.

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