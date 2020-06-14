Bingöl’deki deprem Doğu Karadeniz’de de hissedildi

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.24 sıralarında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde de hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.

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