Trabzonspor `men´ cezasını kaldırmak için CAS´a başvurdu

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor Kulübü, cezaya itiraz ederek Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi CAS´a resmi başvuruyu yaptı.<br>İsviçre´nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği üç avukat ile 28 sayfalık dosyayla başvuru yapan bordo-mavililer, verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmasını talep etti. Trabzonspor´un bu başvurusunun 21 gün içerisinde CAS tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bordo-mavililerin hazırladıkları dosyalarla elinin güçlü olduğu ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-14 19:39:59<br>
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