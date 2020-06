Bakan Kurum: Can kaybımız yok

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili konuştu. Bakan Kurum, "Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun" dedi.<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki programlarının ardından Bingöl´e hareket etmek üzere geldiği Trabzon Havalimanı´nda Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Depremde can kaybı olmadığını belirten Bakan Kurum, "Bingöl´e gidiyoruz, gerekli açıklamayı yapacağız. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İçişleri Bakanımız gidiyor. Biz de buradan katılacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz. Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun" dedi. Kurum, açıklamanın ardından Bingöl'e hareket etti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR<br>2020-06-14 19:52:06<br>

