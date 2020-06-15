En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera ambulans ile Trabzon'a getirildi.

Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ambulans ile Trabzon'a getirildi. Trabzon Havalimanı apronuna ambulans ile giren Muslera, takımı ile birlikte İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.